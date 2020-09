El UCAM Murcia se diluye en la segunda mitad y empata frente al Atlético Levante

No consigue ganar el conjunto universitario en lo que va de pretemporada. Tras una buena primera mitad, en la que se fue ganando por un gol a cero gracias a Tropi, todo se vino abajo al comienzo de la segunda. El UCAM bajó el ritmo y en un intervalo de diez minutos recibió dos goles de Joan y Fidel para remontar el partido. Finalmente, Jauregi se estrenó con la elástica universitaria con el gol que pondría el empate definitivo en el marcador tras esperar atento el rechace de una falta directa.

El UCAM Murcia jugaba frente al Atlético Levante el tercer partido de pretemporada en las instalaciones de Oliva NOVA sports Centre. En los dos anteriores, frente al Hércules y al Elche, de Primera División, no había podido estrenar el casillero de victorias aún el conjunto universitario. Sí es cierto, que ante el Elche, se vio un equipo que fue capaz de jugarle de tú a tú a un rival de superior categoría y se vieron detalles muy buenos sobre el césped, pero finalmente dos errores puntuales, propios de la pretemporada, decantaron la balanza a favor de los ilicitanos.

Salmerón sigue haciendo pruebas y lo demuestra en cada alineación. Ante el Levante, hizo debutar de inicio a los dos recientes fichajes de la entidad, Adrián León y Xemi. Repitió en la portería Unai Agirre, que está dejando grandes sensaciones en los minutos que ha disputado. Gurdiel, Charlie Dean, Josete y Chacartegui completaron la defensa; Adrián León, Tropi y Xemi en el centro; Javi Moreno y Mustafá por las bandas, y Aketxe en punta.

Comenzó el partido muy agitado. El Levante, como suele ser habitual en los filiales, salió con más energía que el UCAM y a los pocos segundos del partido ya dejó claras sus intenciones con su primer acercamiento. A los diez minutos de partido, Unai Agirre volvió a demostrar que no es solo un portero con ficha sub-23 que viene a ser suplente, sino que es un gran portero con mucho potencial y que, aunque sabe que el titular indiscutible es Biel Ribas, por su trayectoria y nivel, quiere que Salmerón no se olvide de él. Tras un cabezazo a bocajarro, sacó la mano para impedir el primer gol del Levante tras una gran demostración de reflejos.

Se fue desmelenando poco a poco de la presión del Levante el UCAM Murcia, aunque lo cierto es que le costaba bastante originar ocasiones de peligro. Solamente las galopadas de Mustafá a pierna cambiada despertaron un poco de peligro sobre la meta de Pter. Xemi, a la media de hora de partido enganchó un cabezazo que a punto estuvo de entrar, pero la zaga lo sacó sobre la línea de gol. A partir de ese momento, el conjunto universitario siguió creciendo y el Atlético Levante fue bajando la intensidad con la que empezó en los primeros minutos. En el minuto 38, Javi Moreno cogió la pelota para iniciar un gran contraataque, se la dio a Mustafá que tras recortar vio desmarcado a Tropi en la frontal y éste hizo el 0-1 con un gran derechazo que se coló por la derecha del arquero. El centrocampista hizo el primer gol del UCAM Murcia en esta pretemporada. El UCAM se sentía cada vez más cómodo y fue de menos a más con el paso de los minutos.

Comenzó la segunda parte casi igual que lo hizo la primera. El Levante se sentía cómodo con el esférico y lo trató bien. No parecía incomodar mucho esa situación al UCAM, ya que el Levante no creaba mucho peligro. Solamente otro fallo, esta vez de Ayala al despejar un centro desde la banda derecha, hizo que Joan pusiera las tablas en el marcador en el minuto 55. Nuevamente, el trabajo de los de Salmerón durante todo el partido, se vio penalizado por un error puntual e individual, ya que la defensa colectiva estaba funcionando bien hasta ese momento. Y solo hasta ese momento.

Cambió por completo el once el Levante tras el gol y no le fue mal, ya que dotó de frescura al Levante y comenzó a sufrir mucho más el UCAM. En el minuto 65, diez minutos más tarde del primer gol, el filial remontó el partido y puso el 2-1 gracias a un buen gol de Fidel. Le llegó la pelota mordida después de que Ontiveros intentara el disparo, y con la izquierda batió a Biel Ribas cruzándola con mucha precisión. Se encontraba en un momento crítico el UCAM, que no conseguía encontrar la manera de hacer daño al conjunto dirigido por Luis García y podía ver cómo les superaban la línea defensiva constantemente. La falta de acierto y una buena intervención de Biel Ribas impidieron que cayera el tercero.

Se diluyó el UCAM Murcia en apenas veinte minutos de segunda parte y no supo reconducir la situación. Después de un buen final de primera parte, el Levante supo cómo romper la defensa rival y superar al conjunto universitario. Sin embargo, los murcianos no perdieron la fe en ningún momento y en una jugada a balón parado, lograron el empate a dos. Disparó Alberto Fernández desde la frontal una falta directa, la pelota rebotó en la barrera y Jauregi, que debutaba con la elástica azuldorada, esperaba con la caña en el rechace y consiguió poner las tablas definitivas en el marcador.

Mucho que mejorar en el conjunto de Salmerón, que aún no ha logrado controlar completamente ninguno de sus partidos. El filial del Levante le superó en intensidad y en tramos, también en fútbol. Logró no perder pero se sigue viendo un equipo muy intermitente, sobre todo en la segunda mitad. La buena noticia es que aún queda tiempo para seguir haciendo pruebas y coger el tono de cara a la temporada. La mala, que al UCAM le cuesta aún mucho trabajo generar peligro sobre el área rival.