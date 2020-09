Adrián León llega a la plantilla de Salmerón y Carlos López rescinde su contrato

El martes fue un día novedades en la plantilla del UCAM Murcia. Si por la mañana los universitarios anunciaban la salida de Carlos López, a media tarde se confirmó por fin la llegada de Adrián León. El cántabro, de 30 años, tenía un acuerdo firmado con el club murciano desde hace ya varias semanas, sin embargo su situación en el Lleida le impedía incorporarse a la plantilla entrenada por José María Salmerón. Pese a acabar contrato el pasado 30 de junio, su ya ex club no le permitía marcharse al encontrarse en un ERTE. Así han ido pasando los días, pero por fin el UCAM Murcia, que no ha dudado en esperar al futbolista, ha logrado desbloquear la situación.

Adrián León llega para, a priori, ser un jugador importante en la plantilla de José María Salmerón. Con el futbolista cántabro, los universitarios consiguen una pieza polivalente, y es que puede jugar tanto en el centro de la defensa como en el medio del campo. En la nota emitida por el club azul y dorado también destacan que «su altura de 1'90 metros le hace ser un futbolista dominador del juego aéreo».

El club universitario también anunció la rescisión del contrato de Carlos López. El centrocampista valenciano cierra su etapa en La Condomina después de una campaña en la que apenas pudo jugar unos partidos debido a la grave lesión que sufrió en el mes de octubre del pasado año y que le dejó KO para toda la liga.