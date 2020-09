El UCAM se condena por dos errores defensivos

Llegó el segundo encuentro de pretemporada del UCAM Murcia en Pinatar Arena. Después de no cuajar un buen partido frente al Hércules, ante el que cayeron por 0-1, demostrando falta de ritmo y poco hambre en ataque, los universitarios se ponían aprueba en la mañana de ayer frente al Elche, equipo que recientemente ha ascendido a Primera División.

La alineación que sacó Salmerón frente al Hércules no se asemejó presumiblemente a la que va a presentar el UCAM Murcia cuando dé comienzo la temporada. Sin embargo, ayer, contra el Elche, el técnico universitario sí apostó por un once que, salvo algún retoque, será el que más utilice el almeriense. De inicio saltaron al campo Biel Ribas, en la portería; Viti, Josete, Charlie Dean y Gurdiel, en la defensa; Camacho, Tropi y De Vicente, en el centro del campo; Javi Moreno y Mustafá en bandas y Aketxe, en punta. Mucha calidad en ese once para jugar en Segunda B.

El UCAM no tenía una prueba nada fácil, contra un equipo de superior categoría, que terminó de competir hace relativamente poco los play off de ascenso a Primera y que en dos semanas debutará esta temporada en Primera. Dio la talla el equipo de Salmerón, que jugó de tú a tú al Elche, con un buen movimiento de balón y mostrando otra cara en el plano ofensivo respecto al primer partido. Se vio a un conjunto con más chispa y con las ideas más claras. Al Elche le costó engrasar la maquinaria contra un UCAM que se sentía cómodo en el terreno de juego, aunque con el paso de los minutos los ilicitanos tomaron el control de la posesión. Solo una jugada aislada en en el minuto 23, con un centro desde la izquierda que salió mordido, desniveló el marcador. Nino, que siempre está donde tiene que estar, estaba esperando con la caña después de que el esférico se paseara por el área pequeña hasta llegar a sus botas. Un 0-1 para Elche que no hacía justicia al marcador y que marcaba en rojo en la libreta de Salmerón un fallo defensivo que no consentirá el técnico que se repita cuando la liga comience a rodar.

En la recta final del primer tiempo, el UCAM pudo igualar la contienda por parte de Javi Moreno, que con un gran disparo desde la frontal obligaba al guardameta Edgar Badía a dibujar una gran palomita. Poco después, la oportunidad fue para Aketxe con un libre directo, pero también estuvo muy atento el portero del Elche.

En la segunda mitad, el Elche empezó muy bien y a los dos minutos de comenzar hizo que Unai Agirre, recién entrado al césped, hiciera la parada del partido tras un disparo a bocajarro de Nacho Ramón a la media vuelta. El meta vasco sacó el brazo con una gran velocidad y mostrar, nuevamente, sus grandes cualidades.

Pero otra vez la defensa ensombrecía los detalles que el UCAM estaba dejando sobre el césped. Tropi, el último fichaje en llegar, cometía un fallo muy poco habitual en el fútbol, regalando el segundo gol del Elche a Claudio Molina tras cometer un error en un control que dejaba en un uno contra uno al jugador ilicitano contra Unai Agirre.

No perdió la compostura el UCAM pese al dominio del Elche, haciendo que los ilicitanos no se sintieran cómodos sobre el campo.

Salmerón aprovechó para seguir haciendo pruebas y movió a casi todo el banquillo. Alberto Fernández debutó con la elástica universitaria. Un jugador sub-23 que procede de las bases del Real Madrid y que tiene una calidad de superior categoría. Son muchas las esperanzas que se tienen puestas en este atacante, pues si muestra su mejor versión puede ser un jugador determinante por banda. Ayer, mostró en alguna jugada destellos de su calidad, pero aún tiene que seguir adaptándose a sus compañeros.

No se movió el marcador y el UCAM perdió por 0-2 su segundo partido, en el que ofreció mejor imagen que frente al Hércules, pero en el que pagó dos errores defensivos que cuando comience la temporada no tendrán cabida en la libreta de Salmerón.