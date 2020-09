Ana Carrasco: "Las personas que más mérito tienen en mi historia son mis hermanos, que renunciaron a todo por mí"

Piloto de motociclismo. Rakuten TV estrena el próximo viernes en abierto el documental 'Ride your dream', que repasa en unos 80 minutos la vida de la piloto murciana Ana Carrasco Gabarrón, quien estos días vive momentos duros por una lesión. Durante ocho meses, las cámaras del canal de televisión 'persiguieron' a la ceheginera por todo el mundo, compartiendo con ella y su equipo todos los entresijos del motociclismo.

Ana Carrasco Gabarrón, en una entrevista en exclusiva con La Opinión, desgrana ese documental sobre su vida que el próximo viernes se estrena a nivel mundial a través de Rakuten TV.

P ¿Le sorprendió que alguien quisiera hacer un documental sobre su vida?

R Me sorprendió un poco. No contactaron conmigo directamente, fue a través del equipo. Nunca pensé que se iba a hacer un documental sobre mi vida.

P ¿Y le daba pudor enseñar cosas íntimas, esas que se quedan solo en el box?

R No porque sí que soy bastante natural. Al inicio me hizo mucha ilusión, fue un poco difícil combinarlo con las carreras, porque al margen de la presión que tenemos en los circuitos, teníamos que gestionar también estar perseguidos todo el día por una cámara que grababa todo. En las dos primeras carreras fue un poco raro, pero terminamos acostumbrándonos y el equipo de Rakuten pasó a ser de los nuestros, era como algo normal.

P Al principio imagino que incluso se cortaría, que no diría cosas que en situaciones normales sí comenta.

R Al principio sí pasó. Cuando hay mucha confianza, dices cosas, pero el equipo de Rakuten siempre nos dijo que estuviéramos muy tranquilos, que todo lo íbamos a ver antes de que saliera, que si había alguna cosa que no gustara, se podría quitar, pero en realidad no hemos quitado nada, hemos sido todos como somos, gastando bromas y, lo más importante, es que nos muestra como somos día a día; lo bueno del documental es que es muy real.

P ¿Era una presión extra llevar siempre a su lado una cámara?

R Al principio es muy raro, sobre todo llevar el micro todo el día, que te lo ponen por la mañana y te lo quitan por la noche. Pero ya te digo que al final la gente de Rakuten supo bien cuál era su sitio y respetó muy bien los momentos de tensión. Y cuando decíamos alguna barbaridad, hasta ellos se reían porque eran parte de nuestra familia. Pasamos tantas horas juntos que hizo que todo saliera fácil.

P ¿Y le ha gustado?

R Estaba acostumbrada a hacer bastantes cosas, como programas y entrevistas, pero es un mundo totalmente diferente. Era algo que nunca se me había pasado por la cabeza hacer y estoy muy contenta.

P Pero hacer una entrevista es muy diferente a ser protagonista de un documental.

R Lo que más me preocupaba era que la historia fuera real. Tienes que contar una vida entera en 80 minutos y para que se entienda tiene que estar bien desde el principio hasta el final. Lo he visto y me representa muy bien, con todos los pasos que he ido dando a lo largo de mi carrera deportiva, la situación familiar, el equipo y todo el mundo. Han sabido explicarlo muy bien.

P En el documental se ve a su padre, Alfonso, muy natural.

R La verdad es que sí. Pensaba que a mis padres les iba a costar un poco, pero les ha salido muy bien. Todo mi familia está muy bien.

P Hay cosas que me llaman la atención del documental, como su capacidad para asumir la victoria y la derrota. ¿Ahora disfruta más cualquier resultado?

R Yo creo que sí, que pasar años difíciles, las lesiones, los malos resultados y todo eso, te hacen disfrutar más de lo bueno. Tanto a mi familia como a mí nos ha costado mucho llegar al punto donde estamos, hemos tenido que pasar años muy complicados, y está claro que ahora mismo estamos viviendo un sueño que intento disfrutar cada día porque soy consciente de que no va a ser para siempre. Una carrera deportiva tiene altos y bajos, ahora estoy en lo más alto, pero seguramente vendrán momentos duros y hay que saber disfrutar lo que estamos viviendo.

P Recuerdo esa temporada en Moto3, donde por cuestiones económicas se quedó sin moto. ¿Eso es más difícil de digerir que una lesión?

R Personalmente siempre han sido muy difíciles las lesiones. La falta de apoyos, equipo o presupuesto están fuera del terreno meramente deportivo, pero sí es verdad que me pilló en un momento donde era muy joven y no entendía por qué haciendo buenos resultados no podía correr. Psicológicamente siempre ha sido lo más difícil de gestionar.

P ¿Más difícil que ver a sus padres vender un motorhome para salvar su carrera deportiva?

R Por eso, al final todo lo que hemos tenido que hacer para llegar a este punto, seguramente será lo más difícil que tengamos que hacer en nuestra vida. Toda mi familia hizo todo lo posible para que yo pudiera cumplir mi sueño, mis padres y mis hermanos han tenido que quitarse muchas cosas para darme la oportunidad a mí de correr, y por eso ahora mismo estamos viviendo un sueño tanto ellos como yo.

P Entiendo el sacrificio de unos padres, pero el de unos hermanos es algo que impacta.

R Está claro, yo creo que en esta historia los que más mérito tienen son mis hermanos. Los padres siempre hacen cualquier cosa por sus hijos, pero a ciertas edades es difícil de entender que todo lo que hay sea para un hijo cuando somos tres hermanos. Tengo suerte de tener la familia que tengo y que hayan preferido perderse muchas cosas para ayudarme a mí, pero sí es verdad que todo lo estamos viviendo como un sueño. Al final fue un sacrificio compartido pero ahora mismo también es un sueño compartido.

P ¿Para Kawasaki no es una mujer que gana carreras?

R Para Kawasaki soy uno de sus pilotos. Al final el trato es para todos el mismo. Tengo la suerte de estar en un equipo muy cerca del oficial de Kawasaki, y al final dentro de la marca se me valora por ser rápida y ganar carreras.

P ¿Ha dejado de ser una chica que corre a ser un piloto?

R Sí, ahora sí. Eso quedó bastante atrás, desde que gané el Mundial las cosas han cambiado mucho, todo el mundo me considera un piloto más que puede ganar. El cambio más importante es pasar de ser la chica de la parrilla a un piloto.

P Usted es seguidora de Dani Pedrosa, con quien sale en una secuencia del documental. ¿Qué tiene él que le hace identificarse con su forma de pilotar?

R De pequeña me gustó mucho porque es un piloto muy técnico. Cuando aprendes te fijas mucho en cómo pilotar una moto bien y él es el mejor ejemplo. Nunca ha llegado a ser campeón del mundo, pero a nivel técnico es el mejor.

P Su constitución física es casi idéntica a la de Dani Pedrosa. ¿Es el reflejo donde se tiene que mirar para llegar a más?

R Al final hay que evolucionar dependiendo de la categoría donde se vaya. Físicamente sí que es verdad que de estatura y cuerpo somos parecidos, y eso me da un poco de esperanza. Él ha sido un piloto que ha peleado por Campeonatos del Mundo de MotoGP y por físico no tendré ningún problema, pero hay que tener en cuenta otras cosas, como el talento y la oportunidades, pero mi objetivo es llegar ahí algún día, y seguramente, si sigo evolucionando como toca, tendré la oportunidad.

P ¿Este año es el último en Supersport 300?

R No lo sé, la verdad, sé que quiero ganar el título, y si lo gano, sí que será el último, pero si no, tendré que pensarlo. Me gustaría volver a ser campeona del mundo antes de cambiar de categoría.