El FC Cartagena ficha al delantero Rubén Castro

No se trata de una broma, ni de una inocentada. Hace solo dos meses sería algo impensable para un club como el Cartagena, pero ya es oficial. Rubén Castro vestirá la camiseta del Fútbol Club Cartagena la próxima temporada. El delantero canario llega procedente de Las Palmas y se suma un proyecto albinegro que da un salto descomunal en lo deportivo y en lo mediático. Y es que fichar a Rubén Castro supone traer calidad, experiencia y, sobre todo, mucho gol. El que es el máximo goleador de la historia del Real Betis Balompié y que ha jugado cerca de 600 partidos en Primera y Segunda División llega al Cartagena a sus 39 años como uno de los fichajes más destacados en la categoría de plata y, por supuesto, como la incorporación estrella.



Rubén Castro ficha por el Cartagena al desvincularse de La UD Las Palmas, club en el que ha militado durante las dos últimas campañas. Por tanto, llega libre y vestirá durante una temporada la camiseta del Cartagena. Es evidente que se encuentra en la etapa final de su carrera, pero no por ello significa que haya perdido el olfato goleador. De hecho, durante la última temporada hizo 15 goles en 24 partidos en Segunda División habiéndose perdido varios encuentros y con la pandemia de por medio. Sin embargo, su mejor momento como jugador lo vivió en el Betis, donde consiguió alzarse como el máximo goleador del club llegando a la cifra de 148 tantos. Allí es toda un institución, pero también lo ha sido en casi todos los clubes por los que ha pasado. Rayo Vallecano, Racing de Santander, Deportivo de la Coruña€ que le han hecho acumular casi 600 partidos entre Primera y Segunda, siendo uno de los seis jugadores con más encuentros disputados en ambas categorías. Además, ha sido pichichi de Segunda División hasta en dos ocasiones.



Un fichaje que, más allá de lo que pueda aportar en el campo, supone un escaparate enorme para otros futbolistas que estén valorando la opción de venir al Cartagena. Por otro lado, en lo mediático, donde el el club albinegro tendrá muchos más ojos puesto sobre él.



El nuevo jugador del Cartagena llegará en los próximos días a Cartagena y se incorporará al trabajo con el resto del grupo. Es evidente que no podrá estar en el debut de la primera jornada en Oviedo, pero podría estar listo para debutar con la camiseta albinegra en la jornada 2 ante el Sporting de Gijón.



Comunicado emitido por el FC Cartagena



El FC Cartagena informa del acuerdo alcanzado con el jugador Ruben Castro Martín (Las Palmas, 1981), mediante el cual el futbolista grancanario ficha por la entidad para la póxima temporada. Llega libre procedente de la UD Las Palmas para convertirse en uno de los pilares del ataque albinegro.



Ruben Castro, como se le conoce en el mundo del fútbol, se formó en las categorías inferiores de la UD Las Palmas y en 2001 debutó con el equipo canario en la máxima categoría del fútbol español. Desde ese momento no ha parado de sumar partidos en LaLiga, hasta rozar los 600 encuentros entre Primera y Segunda División, situándose así entre los seis jugadores de la historia con más partidos disputados entre las dos categorías.





Su trayectoria profesional habla por sí sola. Además de destacar como delantero en Las Palmas en dos épocas diferentes, Rubén Castro ha dejado muestras de su gran calidad en multitud de equipos de nivel. Allí hizo historia al convertirse en el máximo goleador de la entidad bética, con 148 tantos. Llega al conjunto cartagenero procedente de la UD Las Palmas, en donde ha militado las dos últimas campañas. Castro domina todas las facetas del juego y destaca por su capacidad goleadora, llegando a ser pichichi de Segunda División hasta en dos ocasiones. Su calidad y su gran golpeo de balón le hacen ser un futbolista de los que marcan las diferencias. Ahora, a sus 39 años de edad, suma una veteranía que será clave para el FC Cartagena tanto dentro como fuera del campo. El nuevo jugador del FC Cartagena para incorporarse a su nuevo equipo a las órdenes del entrenador Borja Jiménez.