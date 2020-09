El Real Murcia descuida sus costados

Queda poco más de un mes para que comience la nueva temporada en Segunda B. Una campaña que será clave para el devenir de muchos equipos debido a la inclusión de la División Pro. Todos los equipos con aspiraciones se están reforzando con jugadores de caché superior para intentar conseguir el ascenso.

El Real Murcia, en este mercado estival, ha incorporado a sus filas casi a un equipo nuevo con la intención, según la directiva del club, de alcanzar la nueva categoría. Sería imprescindible para la supervivencia del club la clasificación para ésta, ya que los ingresos se multiplicarían respecto a la actual Segunda B. Debido a la situación financiera del Real Murcia, Julio Algar y el resto de la directiva grana se han tenido que reinventar de nuevo y traer apuestas que, como en el caso de Dorrio el año pasado -venía de jugar en Tercera División-, salgan bien.

El Real Murcia, desde el inicio del mercado, ha estado incorporando jugadores en prácticamente todas las líneas. Pero una posición, que últimamente han estado muy bien cubiertas en Nueva Condomina, como son los laterales, la han descuidado. El Murcia, actualmente cuenta con tres laterales. Sigue Iván Pérez en el carril izquierdo y Antonio Navas, que sustituye a Álvaro Rodíguez en el lateral derecho. Tendrá un trabajo difícil Navas, ya que el ex del Murcia fue de lo mejor. Por lo tanto, Iván no contará con recambio natural. El tercer lateral, también en el derecho, es Bertomeu, que aún tenía ficha con el División de Honor juvenil, aunque ya sabe lo que es debutar con el primer equipo. Esta situación, según Julio Algar en una entrevista en Cadena SER, no es ningún problema y aseguró que «los puestos en defensa cerrados» y que «no es una prioridad». Sin embargo, una lesión podría desestabilizar todos los esquemas y la planificación del director deportivo y dejar al Real Murcia en jaque. Los laterales son una posición a los que Adrián Hernández les ha dado un papel importantísimo desde su llegada al club grana, tanto en el esquema con cuatro defensas como de cinco, incoroporándose continuamente en ataque y abriendo el campo en tareas ofensivas.

Las temporadas en Segunda B son muy largas -exceptuando la pasada por el dichoso virus- y una falta de efectivos en un puesto tan importante para el técnico puede hacer que el equipo sufra. Iván Pérez, que cumplió en su primer año con la grana, tendrá que incrementar el nivel de la temporada pasada. Desde el club, se confían mucho en las cualidades de Navas. Y Bertomeu, pese a no contar apenas con experiencia, ha demostrado en las bases que cuenta con cualidades para disputar el puesto a estos laterales.