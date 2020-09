Mario Abenza ya trabaja a las órdenes de Adrián Hernández

El pasado curso estuvo cedido en la plantilla del Sanluqueño

Parecía que no iba a llegar nunca, pero llegó. Mario Abenza ya es nuevo jugador del Real Murcia. La entidad grana emitió ayer un comunicado para anunciar la contratación del centrocampista murciano. El nombre de Abenza se venía vinculando a la entidad murcianista desde hace ya varias semanas. El acuerdo con el futbolista estaba incluso cerrado, sin embargo, el fichaje no se podía hacer oficial porque el medio seguía perteneciendo al Almería. Las negociaciones para la rescisión de su contrato con el equipo andaluz se han alargado más de la cuenta, pero en Nueva Condomina, sin prisas en esta larga pretemporada, no han tenido duda en esperar lo que hiciera falta.

Desde ayer, Mario Abenza ya es nuevo jugador del Real Murcia. El centrocampista murciano de 24 años llega después de una temporada en la que ha jugado cedido en el Atlético Sanluqueño. En esa campaña 19-20, más corta de la cuenta por la irrupción del coronavius, el futbolista ha disputado 1.913 minutos divididos en 22 partidos. Un curso antes formó parte del filial del Almería, jugando 32 encuentros. El descenso de los rojiblancos a Tercera llevó al equipo andaluz a cederle para que siguiera acumulando minutos en la división de bronce. A sus 24 años, ha completado cuatro campañas en Segunda B, acumulando un total de 96 partidos.

No había pasado ni una hora del anuncio del fichaje, cuando Abenza ya se había incorporado a la plantilla para realizar su primer entrenamiento a las órdenes Adrián Hernández.

Con el fichaje de Mario Abenza, el Real Murcia completa su centro del campo. Además del centrocampista murciano, para esa línea también han llegado Youness, Yeray y Pablo Haro, además del ascenso al primer equipo de Carlos Palazón. Todos ellos son caras nuevas después de la marcha de Víctor Meseguer y Juanma Bravo.

Este es el décimo fichaje de un Real Murcia que al final ha renovado mucho más el bloque de lo que se esperaba. Abenza llega justo un día después de que se anunciara la contratación del meta Josele. Una semana antes se hizo oficial al central Álvaro Moreno.

La plantilla del Real Murcia todavía no está cerrada, y es que los granas andan en un lío por el exceso de jugadores mayores de 23 años. Cuando solo se pueden tener 16 fichas sénior, los granas ahora mismo sobrepasan ese número.