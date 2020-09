Sin tiempo para más pruebas

No ha dado tiempo casi ni a aterrizar. Hace apenas dos semanas que se disputaba el primer amistoso de la pretemporada en el que apenas se había empezado a calentar motores y en el que parecía que quedaba muy lejos aquello de la competición oficial. Sin embargo, en un visto y no visto el Cartagena ha pasado de poner los pies en la tierra de la Segunda División a tener que afrontar ya la primera semana de competición que terminará con el debut de los albinegros en su regreso a la categoría de plata. En el horizonte –ya no tan lejano- espera el estadio Carlos Tartiere donde el Oviedo será el rival ante el que los de Borja tratarán de lograr los primeros puntos de la competición después de una pretemporada en la que, si bien los resultados no han acompañado, la imagen y la propuesta del equipo no ha sido ni mucho menos negativa



Si midiéramos el fútbol solo por el resultado, no habría más vuelta de hoja. El Cartagena habría firmado una pretemporada nefasta en la que las cinco derrotas en cinco encuentros harían que se vaticinara el mayor de los desastres en lo que viene por delante. Sin embargo, como los amistosos de verano no dejan de ser pruebas, hay que ir mucho más allá para sacar todo lo positivo que ha dejado este periodo de preparación. Más aún si tenemos en cuenta que tres de los cinco rivales eran de Primera División, otro recién descendido de la máxima categoría del fútbol español y otro un consolidado en la categoría de plata. No era esta una pretemporada, ya se advirtió desde el club, para lucirse, sino para aprender y construir desde abajo para adaptarse lo más rápido posible. Menos aún con una plantilla a medio hacer que no se ha confeccionado todo lo que gustaría y a la que aún le faltan cerca de una decena de piezas para estar completa.

Por estos motivos, hay que mirar con cierta perspectiva y poner por encima de todo que durante estos encuentros se le ha plantado cara a rivales de superior categoría. En algunos tramos incluso el balón ha sido del Cartagena, dejando claro el técnico abulense que ni mucho menos tiene intención de cambiar el estilo de juego que viene plasmando estos meses atrás. Borja quiere que la iniciativa y el protagonismo con balón formen parte del ADN del Cartagena, y es algo que en ha quedado patente en esta pretemporada. Con un bloque que se ha mantenido del grupo que logró el ascenso y varios recién incorporados que ya han demostrado su valía, el Cartagena espera ni pasar de puntillas por la categoría de plata.



Si bien ha habido aspectos positivos, es evidente que no todo ha seguido la misma línea en los amistosos de este verano. Y es que aunque se hayan hecho cosas bien, no se pueden obviar los motivos que han terminado propiciando ese pleno de derrotas. Es evidente que la falta de gol ha sido uno de los factores que más han terminado por notarse. El Cartagena solo ha sido capaz de perforar la portería rival en tres ocasiones a lo largo de esta pretemporada, lo que deja unos números de un gol cada 150 minutos disputados. Además, uno de ellos –el conseguido en el último encuentro ante el Valencia- fue en propia puerta. No exime esto a los albinegros de la capacidad mostrada para generar acciones de gol en algunos de los encuentros a pesar de que en la mayoría de ocasiones no se ha conseguido concretar de cara a portería.

Tampoco se ha mostrado del todo fiable el conjunto albinegro en la faceta defensiva. Bien es cierto que en muchas ocasiones ha podido ser propiciado por la diferencia de calidad con lo rivales que había enfrente en el terreno de juego. Porque no deja de ser cierto que el Cartagena ha logrado tener tramos de partidos en los que ha mostrado un alto nivel defensivo, como es el caso de la primera mitad disputada en la ciudad deportiva valencianista. Pero en muchas otras ocasiones, las llegadas a área propia se han sucedido con demasiada continuidad y claridad acompañadas de errores que, ya se está pudiendo comprobar, que en el fútbol profesional se terminan pagando caro.



Todos esos aspectos deberán ser corregidos en los pocos días que quedan para que eche a rodar el balón de forma oficial. El Cartagena afronta desde hoy su primera semana de competición con la mirada puesta en el Oviedo y con la intención de lograr los primeros puntos de la temporada.

El debut se aproxima y los errores se pagan. Se acabaron las pruebas y empieza lo serio.