El Real Murcia ficha a Josele, mete presión a Lejárraga y cierra la puerta a Gallego

El Real Murcia de la cantera no contará esta temporada 2020-2021 con Antonio Gallego en la primera plantilla. El meta, que acaba de cumplir 20 años, tendrá que seguir haciendo méritos en el filial. Su gran campaña con el Imperial no ha sido suficiente para que los responsables granas le den la oportunidad de competir de tú a tú con un Tanis que no da seguridad completa. Pese a renovar hace unas semanas, Gallego tendrá que conformarse con ser uno de los pilares importantes del equipo de Tercera División. Y es que el Real Murcia ha anunciado en el día de hoy la contratación del guardameta Josele, quien llega procedente del Villarreal B. El murciano de 22 años se incorpora así a la plantilla entrenada por Adrián Hérnández para competir por un puesto con Tanis, cuya continuidad está asegurada después de aceptar una nueva rebaja de sueldo.

Con overbooking de fichas sénior, el Real Murcia llevaba varias semanas mirando la portería para liberar una plaza. Si el curso pasado se apostó con dos porteros mayores de 23 años, en este verano en el que los granas han perdido a sus principales apuestas sub-23, fichando a futbolistas que no pueden cubrir esas vacantes, una de las plazas que se necesitan debería salir de la portería. Desde hace ya bastante tiempo, Lejárraga sabe que está nominado para abandonar Nueva Condomina pese a tener un año más de contrato. El madrileño, de momento, no ha llegado a un acuerdo económico con unos responsables que tienen una importante papeleta. Después de criticar a anteriores gestores por despedir a futbolistas pese a tenerles que pagar, ahora luchan porque el guardameta se vaya gratis, una misión imposible. Tendrán que rascarse el bolsillo los murcianistas si quieren por fin desbloquear una situación que se ha complicado.

Para meter presión a Lejárraga y que el madrileño vaya buscando alternativas, el Real Murcia ha anunciado la contratación de Josele, un portero de 22 años que llega procedente del Villarreal B. El meta murciano apenas cuenta con experiencia en la división de bronce. En el pasado curso apenas jugó seis partidos con el filial amarillo. A esos seis encuentros hay que sumar los dos que disputó en la campaña 2017-2018.

Poco más ha conseguido Josele en Segunda B. Ahora llega al Real Murcia donde competirá con Tanis, que, sobre el papel, tiene la titularidad asegurada. Ya fue el meta elegido por Adrián Hernández durante un buen tramo de la temporada, y eso que durante todo el curso tanto el vasco como Lejárraga acumularon algunos fallos que desesperaron a los aficionados.



Tanis sigue lesionado

Josele llega justo en un momento de la pretemporada en el que Tanis Marcellán está de baja por lesión. El pasado 26 de agosto, el Real Murcia emitía un comunicado para informar de los problemas físicos del meta vasco. Con una microrrotura en su pierna derecha, el de San Sebastián estará alrededor de un mes de baja. Hasta ahora esa ausencia no ha afectado a los murcianistas, y es que a 7 de septiembre todavía no han disputado amistosos. Tampoco se sabe cuándo lo harán, porque desde el club todavía no se ha confirmado ningún encuentro preparatorio. La competición en Segunda B comenzará el 18 de octubre.