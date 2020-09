El FC Cartagena se queda sin premio ante el Valencia (3-1)

Último partido pretemporada para el Cartagena y los albinegros suman una nueva derrota. La quinta de la pretemporada en cinco partidos. Esta vez, frente a un coloso como el Valencia por 3 goles a 1 en un encuentro en el que los de Borja Jiménez volvieron a dar la cara y dejaron -especialmente en la segunda parte- buenas sensaciones, logrando incluso ir por delante en el marcador. No cambió, por desgracia, el resultado final, que hace que el Cartagena afronte el inicio de liga de dentro de una semana sin haber conocido la victoria.



Lo que sí cambio fue la puesta en escena del conjunto de Borja Jiménez en el inicio. Aire nuevo, descanso para algunos de los hombres que más minutos habían acumulado durante los anteriores encuentros de pretemporada y minutos para otros de los que menos inutos acumulaban en las piernas. Uri estuvo en el lateral derecho, Carlos David acompañó a Álex Martín en la zaga y Markel repitió en la izquierda. En el medio, el rombo formado por Kleandro, Cordero, Verza y Jurado respaldaron a un Nacho Gil con libertad de movimientos y a Vinicius Tanque, que estuvo en punta.



Enfrente, no salió a reservarse el Valencia, que en su último partido amistoso antes del comienzo del campeonato en Primera quería dejar buenas sensaciones. Pesos pesados como Gabriel Paulista, Kondogbia o Máxi Gómez estuvieron desde la partida y el Cartagena consiguió neutralizar en buena medida la diferencia de calidad entre ambos conjuntos. Reflejo de ello, fue la escasez de ocasiones que hubo en la primera parte, en la que los albinegros pusieron todos sus esfuerzos en frenar las llegadas del conjunto che. De hecho, el primer tiempo puede resumirse en eso: el control de balón del Valencia, la fortaleza defensiva del Cartagena y la ausencia albinegra en ataque.



No tardó en llegar la primera oportunidad con un disparo de Kang In Lee desde fuera del área que se marchó rozando el travesaño de la portería de Marc. Sí tuvo que intervenir el arquero en el envenenado saque de esquina botado por Esquerdo que se colaba en la portería albinegra. Sin verse apenas las áreas, fue Manu Vallejo quien tomó la iniciativa en ataque y llevó el peligro por parte del Valencia con dos acciones. Primero con una jugada en la que le ganó la partida a Álex Martín en un balón en largo peinado por Maxi que terminó en las manos de Marc; después, con un disparo desde el pico del área que desvió la zaga.



Sin embargo, la más clara iba a pasar por las botas de Maxi Gómez al borde del descanso. El delantero uruguayo erró un lanzamiento de penalti que cometió el cancerbero del Cartagena sobre Vallejo enviándolo directamente fuera y haciendo que se mantuvieran las tablas al descanso.



Tras el paso por vestuarios, Borja le cambió la cara por completo al equipo introduciendo nueve cambios y poniendo sobre el campo un once más similar al que podría salir de inicio en la primera jornada en Oviedo. Julián Delmás volvió a tener minutos en el lateral derecho con la camiseta del Cartagena después de debutar frente al Levante y el equipo notó la entrada de estos logrando tener más presencia en ataque que en la primera parte. Probó suerte Cayarga con un lejano lanzamiento de falta que fue bien respondido por Domenech e hizo lo propio Delmás con una llegada a línea de fondo que terminó con un centro repelido por la defensa. Iba a ser este el preludio del gol que iba a poner por delante a los albinegros.



Una falta lateral botada por Cayarga era peinada por Gabriel Paulista, que de forma involuntaria introducía el balón en su portería y adelantaba al cuadro cartagenero en el que es el tercer gol de los albinegros en esta pretemporada.



Fue este el estímulo que necesitó el Valencia para activarse en la pobre imagen que estaba dejando en el encuentro y no le costó encontrar soluciones. Llegó el aviso por parte de Sobrino estrellando el balón en la madera dos minutos después del gol, y no tardó apenas en encontrar el gol del empate. Kang In Lee aprovechó el error garrafal de Esteve para hacer a portería vacía el gol del empate cuando este trataba de sacar el balón jugado desde atrás. El coreano, que fue el mejor del partido, intuyó por dónde quería salir el arquero y puso el empate.



A partir de ahí, el Cartagena se vino abajo y perdió el control que había logrado tener hasta el momento, mientras que el Valencia aprovechó los minutos de incertidumbre para darle la vuelta al marcador de forma definitiva. Cierto es que con algo de suerte. Y es que el disparo de Jason desde el pico del área fue desviado por José Ángel Jurado –que en la segunda mitad jugó de central- y confundió a Esteve, que solo pudo mirar cómo el balón se colaba en la portería.

Con el conjunto che recuperando la confianza perdida, a diez minutos para el final llegó el tercero. De nuevo, un sublime Kang In Lee dio una bofetada de realidad a los albinegros poniendo el balón en la misma escuadra con un disparo a la media vuelta y colocando el tercer tanto en el marcador. Iba a tener la oportunidad el Cartagena, eso sí, de recortar distancias hasta en dos ocasiones. Clavería robó un balón en medio campo y viendo al guardameta adelantado, probó suerte desde la medular, pero el disparo se estrelló en la madera. Andújar, en una jugada embarullada, estuvo cerca de anotar el gol que hubiera maquillado el resultado y hecho un poco más de justicia.



Y es que el Cartagena volvió a dar la cara ante un equipo de superior categoría, donde solo errores puntuales y la falta de gol que arrastra durante esta temporada le han impedido sacar resultados positivos. Ahora, se han acabado las pruebas y el equipo tiene una semana por delante para ultimar la preparación de cara al primer encuentro del liga del próximo domingo frente al Oviedo en el Carlos Tartiere.