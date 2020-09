Elpozo cae por 1-4 ante Palma en el primer encuentro de pretemporada

Por fin echó a rodar la pelota para ElPozo Murcia. Por fin es hora de hablar solamente de fútbol sala. Eso es lo que estarán pensando Fran Serrejón y compañía. El verano de ElPozo Murcia, ha sido, cuanto menos duro. La eliminación inesperada contra Palma en los play off de la LNFS, desencadenaron en una serie de reacciones que acabaron con la salida de Álex Yepes. Esta salida impactó a propios y extraños y ha monopolizado la crítica de la prensa y la voz de la afición. Solo el regreso de Juanjo supuso una pequeña distracción en el asunto. Es por eso, que el comienzo de los partidos de la pretemporada, es un alivio para los intereses del equipo murciano.

En el primer partido de pretemporada, ElPozo Murcia se enfrentaba a su verdugo en los play off de la liga, el Palma Futsal. Esa derrota hizo mucho daño en las filas de ElPozo debido a lo inesperada que fue. En este partido, sin más que el objetivo de rodarse para la Champions League, ElPozo lo afrontó como una revancha y salió muy centrado al partido. No pudo contar el equipo murciano con su capitán Miguelin ni con Rafa Santos, ambos por molestias físicas. Desde el principio, los de Giustozzi estuvieron muy organizados en defensa y en ataque, cada vez que conseguían romper la primera línea de presión creaban peligro. Se adelantaron los murcianos a través de Pol Pacheco, que con una gran volea después de un saque de esquina, batió a Fabio, ex de los charcuteros. Pol hizo el primer gol de ElPozo en pretemporada en el minuto siete. Un auténtico golazo.

El encuentro siguió como hasta entonces, aunque el Palma dio un salto hacia adelante y empezó a controlar la posesión del esférico. A pesar de las múltiples rotaciones que hizo Giustozzi con el fin de preservar el físico de sus jugadores, el quinteto siempre estuvo bien organizado y los visitantes no crearon apenas peligro. De hecho, fue Pol Pacheco el que pudo ampliar la renta con una gran ocasión, pero finalmente se marchó fuera.

El partido siguió de la misma manera. ElPozo estaba creando peligro sin la pelota y se la entregó a Palma. En una jugada trenzada de los visitantes, Diego Nunes, lanzó un centro chut desde la izquierda y Lolo no dudó en meter la puntera y batir a Espíndola con un gran gesto técnico sin apenas tiempo para reaccionar.

En la segunda parte, Juanjo volvió a vestir la elástica de ElPozo. Y no tardó en cobrar protagonismo ya que Palma salió mucho más enchufado que en la primera mitad y el arquero tuvo que hacer dos intervenciones al inicio del segundo tiempo de mucho mérito.Todo cambió y ElPozo empezó a mostrar las mismas carencias que le hicieron despedirse anticipadamente de la liga la temporada pasada. Fue muy superior el conjunto visitante en todas las facetas de juego en la segunda mitad y llegó con más facilidad que en los primeros veinte minutos a la meta de Juanjo. Tanto fue el cántaro a la fuente que Raúl Campos hizo el 1-2 para Palma en el minuto 34. En los minutos finales el equipo balear, a través de Allan puso el 1-3 con una gran transición. Finalmente, ya con Tolrá de portero jugador, Lolo convirtió el 1-4 a puerta vacía en el último segundo. Mucho que analizar y mejorar después de esta primera prueba.