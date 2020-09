"Creo que es difícil encontrar hoy a alguien que dé más rendimiento que José Ángel"

El lateral derecho del FC Cartagena ya está cerrado. Esta semana ha sido presentado Julián Delmás, futbolista procedente del Real Zaragoza. Su juventud y velocidad vienen a la perfección para complementar al que será su compañero en esa posición: David Simón, camino de los 32 años, y con más de 130 partidos de experiencia en el fútbol profesional. Un jugador experimentado que llega para darle esa dosis de veteranía que aún le faltaba a las nuevas incorporaciones albinegras.

El lateral canario, que ha sido presentado en el Cartagonova, ha manifestado que desde el primer momento quiso incorporarse a la disciplina albinegra pese a tener otras ofertas: «Es verdad que conté con varias ofertas, pero vi lo familiar que era el club, el estilo de juego que tiene el equipo y es un club que está haciendo las cosas bien. La ciudad se acogía a las condiciones que yo quiero. En un día lo decidí con mi familia». David Simón, un tipo familiar y que ha llegado con total ilusión al Cartagena.

Este último año y medio lo ha pasado muy mal: una pubalgia le ha ido lastrando estos últimos meses hasta que tuvo que pasar por el quirófano. Asegura que le ha venido muy bien el parón: «Soy uno a los que la cuarentena le ha venido bien porque he descansado mucho, y cuando volví conseguí ganarme el puesto y acabé en mi mejor momento. Me encuentro muy bien, con mucha ilusión», asegura el ex del Depor. Su experiencia y veteranía en la Segunda División serán un plus para el vestuario. Asegura que en la categoría de plata «no hay que volverse loco»: «Cuando se ganen tres partidos no hay que venirse arriba, y cuando se pierdan no hay que agobiarse ni sufrir. Es una liga que te da y te quita muy rápidamente».

En esos momentos en los que puedan venir los malos resultados afirma que será fundamental la templanza que pongan los veteranos: «En los momentos malos es cuando la gente veterana tiene que poner tranquilidad, la Segunda División puede ser muy traicionera en algunos momentos, y ahí es cuando los veteranos tienen que dar el paso». Sobre todo, tranquilidad para aquellos jugadores más jóvenes, aunque no privados de experiencia como el que será su compañero en el lateral derecho, Julián Delmás, con el que tendrá una «competitividad sana»: «Creo que hay buena competitividad, Julián tiene unas características muy buenas. En lo que le pueda ayudar le echaré una mano, así es como se hace un equipo, avanzando todos juntos», asevera el canario.

Por su parte, el director general deportivo, Manolo Sánchez Breis, se muestra satisfecho con la llegada de David Simón y asegura que el equipo tiene bien cerrada la posición de lateral derecho: «Viene a completar el lateral derecho, bastante competitivo el que tenemos esta temporada. Nos va a aportar veteranía y experiencia».

Quedan solo una semana para el inicio de la competición y no parece que las salidas que están pendientes se vayan a dar en las próximas horas, según el director general: «Nos hemos ido reuniendo con algún jugador y sus agentes. De momento el acuerdo se encuentra lejano, pero se van dando pequeños pasos», asegura Breis.

Hay algunos jugadores cuya continuidad se presume imposible como Elady, Santi Jara, Manu Viana o Quim Araujo como el propio director general deportivo manifiesta: «De la gente que ya no está participando en los partidos es complicado que haya un cambio».

Un cambio de parecer que, sin embargo, sí que han tenido con otros jugadores. El caso más importante es el de José Ángel Jurado. El centrocampista sevillano está firmando muy buena pretemporada, dando un rendimiento notable que no está pasando desapercibido para la Comisión Deportiva albinegra: «Está haciendo un trabajo muy bueno, creo complicado a día de hoy que vayamos a encontrar un futbolista que nos vaya a dar mejor rendimiento del que él está ofreciendo. La situación sigue siendo parecida, pero diferente. Estamos muy contentos con el trabajo que está realizando José Ángel», comenta Manolo Sánchez Breis.

Uno de los jugadores cuya salida sí que está clara pese haber participado en esta pretemporada es la de Pedro Neves. El joven futbolista portugués de 18 años ha llegado este verano procedente del Reading, y consideran que lo mejor para el futbolista es salir cedido a otro club de Segunda B: «Lo normal es que se cierre su cesión a un equipo de Segunda B, está bastante avanzado. Va a tener lo que creo que necesita: tener partidos, tener confianza y demostrar que lleva un futbolista interesante». Tras no fructificar el acuerdo con el Valencia Mestalla, lo más probable es que el próximo año milite en el Yeclano.