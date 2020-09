Carlos Alcaraz, imparable a la final de Cordenons

El español Zapata Miralles, su rival en la final

Carlos Alcaraz sigue imparable. Si el pasado domingo el murciano conquistaba su primer título Challenger de ATP al ganar la final el Trieste, siete días después luchará por coronarse en su segundo torneo consecutivo. Será este domingo cuando el tenista de El Palmar tenga la posibilidad de continuar incrementando su palmarés, y lo hará después de superar en las semifinales de Cordenons (Italia) al alemán Daniel Altmaier.

Una hora y veinticinco minutos ha necesitado Alcaraz para reafirmar que vive uno de los mejores momentos de su corta carrera. Se enfrentaba en semifinales al alemán Altmaier, y solo ha necesitado dos sets para dejar un nuevo rival en la cuneta. Y ya van once victorias consecutivas. Arrasando en el primer set, donde no dejó respirar a su rival para firmar un contundente 6-1, el murciano lo tenía en su mano. Y no quiso que se hiciera de noche en las pistas del torneo que se está disputando en Italia. Con más igualdad, el segundo set se resolvió con un 7-6 que dejaba el partido en manos de El Palmar, que este mismo domingo disputará la final.

Será una final española. Porque Carlos Alcaraz se enfrentará por el título a Bernabé Zapaza Miralles, jugador de 23 años que ocupa el puesto 178 de la clasificación ATP. El valenciano barrió en su semifinal al chileno Alejandro Tabilo. Con un 6-1 y un 6-0 resolvió el partido por la vía fácil.