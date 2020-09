El Real Murcia, con el freno de mano echado

El Real Murcia inició los entrenamientos de pretemporada el 20 de agosto. Desde unos días antes, la plantilla abandonó el ERTE. Las sesiones de trabajo de Adrián Hernández y sus jugadores son las únicas señales de vida que da el club grana en su día a día. Porque, después de conocerse que la competición arrancará el 18 de octubre, en Nueva Condomina siguen sin anunciar detalles de esta pretemporada. Mientras que el Hércules ya ha disputado esta semana un amistoso con la selección AFE y el UCAM Murcia ha anunciado que el próximo miércoles 9 de septiembre disputará su primer encuentro preparatorio, con los alicantinos precisamente, los aficionados granas continúan sin conocer cuáles son los planes de un Real Murcia que guarda silencio. No hay previsión de amistosos de momento, esperando según afirman el protocolo sanitario que están elaborando federaciones y comunidades autónomas, pero no es la única incógnita.

Salvo la campaña de abonados, que comenzó a finales de julio y a la que ya se han sumado 4.000 aficionados, poca más información se ha ofrecido desde Nueva Condomina. Por no saber no se sabe ni la camiseta que lucirá el equipo en la campaña 2020-2021 y que volverá a ser diseñada por Hummel. La marca danesa ya presentó hace unos días la ropa que vestirá el UCAM Murcia, equipo que esta campaña se ha sumado a la cuenta de dicha firma, sin embargo a 4 de septiembre el Real Murcia no ha dado ninguna pista de cuándo se darán a conocer las equipaciones. No hay camiseta oficial ni tampoco ropa nueva, porque por ahora los jugadores entrenan con el mismo modelo naranja del año anterior.

Da la sensación de que la salida del ERTE solo ha afectado a la plantilla, porque todo lo que rodea a la planificación de la temporada parece paralizado. Con la campaña de abonados ralentizada por las dudas de algunos aficionados, que no saben si finalmente se abrirán las puertas de los estadios por la crisis sanitaria del coronavirus, los patrocinadores tampoco parecen animarse. En estas fechas veraniegas, en las que los clubes dan a conocer a las empresas que siguen o que se suman a su lista de sponsor, el Real Murcia solo ha anunciado a través de sus redes sociales que el Grupo Carfer continuará luciendo su logo en las camisetas del Imperial y de las bases. Antes, en junio, se hizo oficial que la colaboración tanto con Cardiosalus como con Prevemur seguía.

Lo que no paran son los entrenamientos. La plantilla trabaja diariamente sobre el césped de Nueva Condomina.