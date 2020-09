José Ángel, en busca de un hueco en el FC Cartagena

Este verano no está siendo tranquilo para nadie dentro del FC Cartagena. La Comisión Deportiva sigue con la ardua tarea de ir adquiriendo esas piezas que necesita Borja Jiménez para competir la próxima temporada en Segunda División. Mientras tanto, la plantilla albinegra continúa cogiendo tono físico y rodaje de minutos de cara al inicio de la competición. Las nuevas incorporaciones y los futbolistas que cuentan para Borja Jiménez saben que en apenas una semana se enfrentarán al Real Oviedo en el Carlos Tartiere; sin embargo, hay un grupo de jugadores que se tienen que ganar el puesto para poder quedarse y el club valorará en función de lo que les ofrezca el mercado. Por otra parte, hay un último grupo cuyo futuro parece estar lejos ya de Cartagena.

José Ángel es uno de esos jugadores cuya continuidad no está del todo clara. Hace apenas unas semanas Manolo Sánchez Breis anunciaba en rueda de prensa que quería buscarle una salida al futbolista, junto a otros nombres como Santi Jara, Markel, Quim Araujo o Santi Jara.

Su rendimiento en la pasada temporada parecía indicar todo lo contrario, a pesar de no partir como titular. El mediocampista sevillano ha dado unos números notables durante la pasada campaña: 15 partidos, partiendo como titular en 10 de ellos y dotando al centro del campo de defensa y control. Ha sido uno de los 'héroes' del ascenso del Cartagena con total merecimiento y, junto a Miguel Ángel Cordero parecía uno de los indiscutibles para continuar la próxima temporada. Sin embargo, la directiva tiene otros planes para el centro del campo.

Han llegado Clavería desde Fuenlabrada y Sergio Lozano, en calidad de cedido por el Villarreal. Verza también tiene su puesto asegurado, por lo visto hasta la fecha. Esta pretemporada está siendo un buen termómetro para ver las intenciones que tiene el técnico abulense con su plantilla. A pesar de estar en la rampa de salida albinegra, José Ángel está cuajando buenas actuaciones en los partidos de preparación del FC Cartagena que bien le podrían servir de aval para quedarse.

En el primer amistoso José Ángel no fue de la partida, salió para comandar el centro del campo en la segunda mitad con Cordero, firmando unos buenos 45 minutos. En el segundo amistoso fue uno de los titulares para Borja Jiménez, acompañado en el centro del campo por Sergio Lozano y Carrasquilla. En el amistoso contra los pepineros pudo anotar un gol con una falta lateral que acabó despejando Cuéllar a córner. Frente al Tenerife volvió a salir en la segunda parte volviendo a dejar buenos minutos y magníficas sensaciones con su juego. Además, con la salida de Carlos David del terreno de juego se probó durante buena parte de la segunda mitad en la posición de central, donde cumplió con creces.

En el cuarto amistoso de pretemporada frente al Levante hizo uno de los mejores partidos de esta pretemporada. Fue uno de los jugadores más destacados del partido. De nuevo, ocupó la posición de central acompañando a Álex Martín. Borja Jiménez cree en su polivalencia y él se siente cómodo jugando como uno más de la zaga. No obstante, en líneas generales, el Cartagena sufría mucho en fase defensiva. Los albinegros no estuvieron intensos en el marcaje y dejaron demasiados espacios, lo suficiente para que los jugadores granotas pudieran estar cómodos. De esa forma llegaron dos de los tres goles del club entrenado por Paco López. Sin embargo, el Cartagena no se fue de vacío. Precisamente, el único gol que anotó el conjunto cartagenerista fue a través de las botas de José Ángel Jurado. Verza sacó una magnífica falta lateral desde el vértice del área y mandó el balón raso. Clavería lo tocó levemente para desviar la trayectoria y José Ángel solo tuvo que empujar el balón hasta dentro de la red. Una actuación impecable para un jugador que está dando motivos más que de sobra para quedarse.

El mercado cierra el próximo 4 de octubre y aún faltan piezas por llegar al conjunto albinegro. A lo largo del mes han llegado Álex Martín, Delmás, David Simón, Clavería, Sergio Lozano, Nacho Gil, William y Simón Moreno. Otros tendrán que ir tomando la puerta de salida a lo largo de lo que queda de mercado, dando paso a caras nuevas que tendrán que luchar para mantener al Cartagena. Queda tiempo más que suficiente para que Borja siga poniendo a punto a sus jugadores y seguir cultivando conceptos, aunque la plantilla cartagenera no estará completa, presumiblemente, hasta los primeros compases del campeonato. Este sábado jugarán el último amistoso de la pretemporada frente al Valencia en la ciudad deportiva de Paterna.