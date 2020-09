Paco Belmonte enseña la puerta de salida sin sacar la chequera

Un mes sin desbloquear ninguna salida

Manolo Sánchez Breis enviaba la semana pasada un mensaje a los jugadores con contrato que no entran en los planes del FC Cartagena. «Dejar pasar el tiempo está bien, pero la opinión del club no va a variar y hay que buscar una salida». El responsable albinegro dejaba entrever por primera vez el nerviosismo del club porque los días van pasando y con la competición ya asomando -la liga comenzará el 13 de septiembre- todavía no se ha logrado cerrar la salida de ninguno de los descartes. Jugadores como Santi Jara, Quim Araujo, Elady, Etxeberría, Sergio Ayala, José Ángel Jurado y Cordero siguen formando parte de la plantilla. Cada uno de ellos continúa acudiendo todos los días a los entrenamientos pese a que Borja Jiménez no los quiere en el grupo. Y de momento seguirán haciéndolo, al considerar que la pelota para resolver sus contratos está en el tejado de Paco Belmonte.

A todos ellos se les fue comunicando a lo largo del mes de agosto que no tenían sitio en el equipo que se está confeccionando para jugar en Segunda. Ninguno de ellos cuenta con la confianza de Borja Jiménez. Pero, pese a que se les han abierto de par en par las puertas para que se marchen, de momento, según señalan algunas fuentes cercanas a los afectados, ninguno de ellos ha recibido una llamada de Paco Belmonte para sentarse a la mesa y negociar la resolución de sus contratos. Quim Araujo, Santi Jara y Elady Zorrilla tienen un año más de vinculación con los albinegros. Los tres no solo están entre los mejores pagados de la plantilla, también se habían asegurado mejoras en su nómina en caso de ascenso. Ese dinero no están dispuesto a perderlo, por lo que ninguno moverá un dedo hasta que el club cartagenerista haga un esfuerzo económico para abonarles una parte de lo firmado. Con ese pellizco podrían complementar el contrato que firmen con los conjuntos que están interesados en ellos y que les están esperando.

Todos los jugadores descartados están viviendo la misma situación. Sintiendo que el FC Cartagena quiere desesperarlos para que se marchen sin recibir ni un euro de lo que indican sus contratos, sin embargo, de momento, los futbolistas afectados lo tienen claro. Continuarán en la plantilla cobrando sus salarios abonados desde el Cartagonova. Ni las medidas de presión están haciendo efecto ahora mismo. Y es que los jugadores ya están sufriendo el nerviosismo desde el Cartagonova. Ni Jara, ni Elady ni Quim Araujo jugaron ya en el último amistoso. Y, salvo sorpresa, tampoco lo harán en los siguientes. Además, desde el club ya les han comunicado que no participarán con el grupo principal en los entrenamientos. «El míster ya está trabajando con la gente que se va a quedar. El otro día no jugaron varios futbolistas porque no se van a quedar, pero es algo normal», explicaba ayer Paco Belmonte en la rueda de prensa de presentación de Delmás. El presidente albinegro intentó transmitir calma de cara a la galería. «Para mí es algo normal del fútbol. No me voy a estar dando latigazos con eso», añadía.

Viendo que la estrategia hasta ahora no ha funcionado, y ninguno de los descartes ha aceptado marcharse perdonando todo lo firmado, el club albinegro tendrá que cambiar el 'modus operandi'. El mismo Belmonte indicaba ayer que se va a empezar a llamar a los jugadores para negociar. Casi un mes después de que se empezaran a comunicar las bajas, en las oficinas del Cartagonova van a empezar a moverse para que los descartes no sigan siendo un problema.