El FC Cartagena brilla pese al apagón (1-2)

Derrota del Cartagena frente al Levante. Los albinegros, que no saben lo que es ganar en los encuentros preparatorios, firmaron una buena primera parte donde se vieron destellos de buen juego. En la segunda parte se produjo un apagón en Pinatar Arena que retrasó el final del encuentro. Borja Jiménez presentó una convocatoria en la que no estaban presentes Elady, Santi Jara, Quim Araujo o Manu Viana. La salida de estos jugadores está cerca, y teniendo en cuenta que está cerca el arranque liguero no debe demorarse demasiado en el tiempo.

Esteve en la portería, por delante José Ángel que volvió a desempeñarse en la posición de central. Delmás y Clavería, de los últimos jugadores en llegar, hicieron su debut frente al Levante.

El FC Cartagena comenzaba dominando el balón. Borja Jiménez puso en liza a un centro del campo con cuatro hombres como Carrasquilla, Verza, Clavería y Lozano para tener superioridad en la medular y tener más espacio en la creación de juego. El conjunto albinegro empezaba bien el partido, con un voluntarioso Delmás que intentaba armar alguna jugada de peligro en banda derecha junto a Nacho Gil. Carrasquilla se hizo el dueño del centro del campo cartagenerista, actuando de enganche entre el bloque defensivo y el ataque. Desde las botas del panameño llegaba la primera ocasión del partido con un disparo blando que pudo atajar con facilidad el portero levantinista, Koke Vegas.

El Levante salía al ataque decidido con dos jugadores muy ofensivos. Jorge De Frutos y Morales lideraban los ataques del conjunto granota que durante el inicio de la primera parte se mostró ligeramente superior a los de Borja Jiménez. Llegados casi al ecuador del primer tiempo Berto Cayarga se internó bien por su banda hasta llegar a la línea de fondo para lanzar un buen pase a Lozano. El centrocampista albinegro no pudo rematar con precisión. Fue una de las jugadas más claras para el Cartagena durante el primer acto. Antes de la pausa de hidratación se adelantó el Levante con una buena jugada por la banda derecha. Melero cazó un balón raso dentro del área cartagenera y remató sin presión.

El Cartagena se marchó por debajo en el marcador para cuando pararon para hidratarse. Los de Borja Jiménez pecaron en la primera parte en la presión, dejando demasiados espacios para que el conjunto de Paco López pudiera jugar más liberado. Esteve tuvo que intervenir una ocasión más para atajar un disparo de Sergio León. Cuando parecía que nos íbamos al descanso con el marcador a favor del equipo levantinista llegó una falta peligrosa en el vértice del área. Verza puso un balón raso que llegó hasta Clavería al que solo le bastó un leve toque para asistir a José Ángel Jurado. El centrocampista sevillano solo tuvo que empujar el esférico para anotar el segundo gol del Cartagena en esta pretemporada.

Tras la reanudación del partido el Cartagena salió mostrando muy buena cara. Sin embargo, pronto el Levante iba a responder. Campaña anotó un llamativo gol de falta ajustado al palo izquierdo de Esteve al que el portero albinegro le fue imposible llegar. Pocos minutos después el partido iba a sufrir un largo parón debido a un apagón en los focos de Pinatar Arena tras un fallo del grupo electrógeno. Tuvieron que pasar alrededor de quince minutos para resolver esa incidencia.

Ambos conjuntos se repartieron el dominio en el último tramo de la segunda parte. El Levante no llegó con excesivo peligro antes del tramo final del encuentro. Vinícius Tanque tuvo la ocasión del empate con un disparo al poste. Más allá de ocasiones aisladas en el largo descuento de diez minutos, no hubo ocasiones destacables en estos últimos compases. Nueva derrota del Cartagena en pretemporada que le sirve para seguir cargando trabajo en las piernas y asumir conceptos. El Cartagena viajará a Valencia el próximo sábado para culminar su pretemporada frente al conjunto de Javi Gracia.