DiLeo llega al UCAM para "abrir el campo y generar espacios para penetrar"

David DiLeo, ala pívot estadounidense fichado por el UCAM Murcia Club Baloncesto, ha dicho este martes en su presentación como jugador del conjunto universitario que su principal misión en ataque será "abrir el campo y generar espacios para que mis compañeros puedan tirar o penetrar" y ha admitido que el conjunto dirigido por Sito Alonso tiene "ganas de hacer grandes cosas" en la Liga Endesa.



DiLeo, de 22 años y 2,03 metros de estatura y que llega procedente de la Universidad Chippewas de Central Michigan, con cuyo equipo ha promediado 14,5 puntos, 5,1 rebotes, 0,9 asistencias y un 40 % de acierto en triples, vivirá su primera experiencia como profesional y se ha mostrado muy ilusionado con ello.



"Es una nueva experiencia en la que estoy disfrutando todo lo que estoy viviendo. En cuanto a objetivos marcados, este grupo tiene ganas de hacer grandes cosas, pero ahora mismo sólo estoy centrado en hacerlo bien en cada entrenamiento y en ir creciendo partido a partido", ha dicho.





El de Iowa ha contado cómo se gestó su fichaje. "El UCAM Murcia CB contactó conmigo y estuve informándome de cómo era el club. Vi que era una organización seria y", ha explicado.Consultado por las diferencias entre lo que ha dejado atrás y lo que se encontrará, DiLeo ha apuntado quey ha añadido que espera acoplarse pronto. "La suerte que tengo es que los jugadores veteranos, que son increíbles y con grandes capacidades, me están ayudando mucho y dando muy buenos consejos, por lo que espero adaptarme rápido".En el UCAM CB el norteamericano tiene claro cuál es su rol: "Lo que principalmente puedo aportar cuando esté en la pista es abrir el campo y generar espacios para que mis compañeros puedan tirar o penetrar. Una vez abierto, si puedo tirar, perfecto".Mi sueño siempre ha sido jugar como profesional al baloncesto y en estos dos partidos lo he podido vivir", ha declarado a dos días del siguiente compromiso, que será el jueves a las ocho y media de la tarde contra el Unicaja de Málaga en el Palacio de los Deportes de Murcia.El nuevo jugador del UCAM CB ha hablado de algunas de sus predilecciones., ha manifestado con respecto al escolta de los Milwaukee Bucks.Sobre su dorsal ha indicado esto: "Yo siempre he jugado con el número 14, pero mi compañero Peter Jok lo cogió antes y".