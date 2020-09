Delmás: "No he querido desaprovechar la oportunidad de venir a Cartagena"

La del lateral derecho es una posición que trae de cabeza a la parcela deportiva del Cartagena desde hace un tiempo. La temporada pasada llegaban Jorge Fucile y Markel Etxeberria para ocupar ese puesto. Sin embargo, la lesión del vasco y la irregularidad –y algunas lesiones- del uruguayo sumadas a su posterior salida en diciembre, hicieron que durante toda la temporada se tuviera que cubrir un hueco con continuos parches. La llegada de Johannesson dio algo de estabilidad en el tramo final, pero al no continuar este, el puesto volvía a quedar vacío, Durante la pretemporada ha sido Markel el que ha actuado ahí, sabiendo que no va a continuar en el equipo. Después de esa travesía por el desierto, el Cartagena ya ha presentado al que será el lateral derecho durante las tres próximas temporadas. Julián Delmás, fichado el lunes, ya se ha puesto a las órdenes de Borja Jiménez.



Así reza el contrato que ha firmado y que le vincula al conjunto albinegro después de alcanzar un acuerdo con el Zaragoza para su salida. La de Cartagena es, de hecho, la primera aventura que Delmás afronta fuera de la que ha sido siempre su casa: "La verdad es que llevaba toda la vida en casa, 15 años en el Zaragoza. En el momento en el que se abre la oportunidad de salir, seguir creciendo como futbolista he querido aprovecharla. Por eso vengo con muchas ganas y con la ilusión de dar lo mejor de mí. Vengo contento e ilusionado porque el entrenador, el presidente y el director deportivo me llamaron para insistir en mi fichaje y fue muy fácil llegar a un acuerdo", comenta.





Su llegada supone para el club tener por fin un jugador de largo recorrido en el puesto, siendo además una opción que llevaban siguiendo un tiempo y por la que han apostado fuerte, segúnSe incorpora a nuestra entidad después de llegar a un acuerdo con el Zaragoza y vestirá nuestras camiseta durante las tres próximas temporadas para aportarnos lo que el míster reclama en esa posición: polivalencia, juego ofensivo, seguridad atrás, experiencia en la categoría pese a su juventud€ Quiero destacar la contundencia con la que su familia, representante y él demostraron para venir al Cartagena.".La de Zaragoza no es ni mucho menos una plaza fácil. Un club acostumbrado a estar en Primera tiene la exigencia por parte de su afición que hay que saber llevar: "Vengo de un club histórico, muy grande.Me gusta ser un jugador ofensivo, que llega, tener la pelota y sobre todo ser sólido y fuerte", afirma Delmás. Eso sí, no es poco exigente la afición del Cartagonova, aunque es algo que no le echa para atrás. Al contrario: "Son muchos años con presión y al final te acabas acostumbrando. Incluso agradezco esa presión porque te hace estar siempre alerta, queriendo dar el máximo rendimiento y eso es muy importante para el jugador", asegura el lateral. Espera, por tanto, que su paso por Cartagena vaya de la mejor de las maneras: "Espero que sea buena. Yo vengo con muchas ganas e ilusión para dar mucho fútbol y mucho más de lo que he dado hasta ahora. Solo me queda devolver en el campo la apuesta que se ha hecho por mí".No debe ser fácil pasar de jugar en un equipo que a priori va a estar arriba para luchar por ascender a Primera División como pasó en la última temporada, que estar en un equipo cuyo objetivo prioritario es lograr la salvación. Sin embargo, Delmás no ve este hecho como un paso atrás, ya que la Segunda División es tan abierta que nunca se sabe cómo puede desarrollarse: "Esto es Segunda División. No sabes lo que va a pasar. Hemos visto y seguiremos viendo durante mucho tiempo que los grandes equipos con mayor presupuesto pueden ir para abajo y otros con menos presupuesto que acaban de ascender y que se plantan en Primera. Nunca se sabe lo que puede pasar.Vengo con la ilusión de hacer cosas grandes", asegura el lateral.