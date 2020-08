"No siento presión a pesar de estar siempre en boca de todos"

Adalberto Carrasquilla es uno de los jugadores del FC Cartagena sobre el que hay puestas más esperanzas. Después de llegar hace un año al equipo y de pagar el club 300.000 euros por su traspaso, en Segunda División tendrá la oportunidad de demostrar que está capacitado para grandes retos.

En apenas un año en España ha conseguido lo que muchos han pasado toda su trayectoria profesional sin lograr. Un ascenso de categoría que le ha puesto en el cartel, si es que no lo estaba ya la temporada pasada cuando apenas había disputado unos cuantos partidos de albinegro. Llegó a Cartagena como un auténtico desconocido y se ha convertido en uno de los jugadores con más proyección que se recuerdan. Adalberto Eliécer Carrasquilla Alcázar (Ciudad de Panamá, 1998) tiene ante sí una gran oportunidad para consolidarse en el fútbol nacional. Con todos los ojos puestos en su figura, tratará de liderar al equipo hacia la salvación y lo que venga después «Dios dirá».

¿Cómo están siendo las primeras semanas de trabajo?

La verdad es que la preparación ha sido y está siendo muy buena. Estos amistosos nos van a venir muy bien para ver cómo está el equipo. Yo creo que físicamente el equipo va por buen camino y tomando buen ritmo.

¿Ha ayudado la preparación física de las semanas anteriores al play off?

La preparación previa que hicimos antes del ascenso nos está ayudando. Tenemos una muy buena base. Además el cuerpo técnico está mirando mucho los detalles. Están siguiendo al equipo muy de cerca y nos están cuidando mucho. En caso de que haya un lesionado están muy encima para que el jugador pare y no tenga problemas en continuar.

Ante el Villarreal tuvieron la primera prueba ante un equipo de Primera. ¿Cómo se encontraron?

El Villarreal es un equipo de Primera División y nos sirvió mucho para medirnos a nivel físico y psicológico con un rival tan grande como ellos. Se nota que hemos trabajado bien durante estas semanas. Lo importante era tener buenas sensaciones, sentirnos bien a nivel individual y grupal más que el resultado y mostrar confianza.

Por delante hay rivales como Tenerife o Mallorca. ¿Se nota el salto de calidad nada más llegar a Segunda incluso en pretemporada?

Claro, es totalmente diferente. La semana la estamos afrontando bien y te vas dando cuenta de que el nivel y la exigencia cada día va subiendo. Pero es algo que nos vamos a encontrar semana tras semana este año.

Hace poco más de un año de su llegada a Cartagena. ¿Imaginaba estar en la situación actual y en Segunda División?

Es algo que a cualquier jugador le hubiera gustado conseguir tan rápido como lo he hecho yo. Para mí es una gran bendición y una gran oportunidad que me está dando el fútbol en estos momentos. Espero aprovecharlo al máximo y voy a dar lo mejor de mí para seguir creciendo como futbolista día tras día.

¿Siente más presión y las miradas puestas en su figura?

Pienso que es cierto que puede que estén pendientes de mí. Pero es algo que le sucede a cualquier jugador después de hacer un buen torneo. Pero te lo puedes tomar de varias formas, y en mi caso no lo asumo con esa presión. Solo pienso en hacer las cosas bien y que mi representante y el club se encarguen de gestionar esos temas. Pero yo me siento tranquilo, me sigo preparando para jugar lo mejor posible y que pase lo que tenga que pasar.

¿Ha recibido Carrasquilla ofertas durante estas semanas?

Por el momento estoy tranquilo porque el club ha hablado conmigo y estamos concienciados en lo bueno que ha sido este salto de categoría. En ningún momento me han comentado nada de ofertas externas. No me han hablado de ningún otro equipo y estoy muy contento de estar otro año más aquí.

¿Cómo está viendo a los recién llegados?

Se han incorporado muy buenos fichajes estas semanas. Hay mucha calidad en los nuevos jugadores. Acabamos de empezar y apenas hemos podido jugar unos minutos juntos, pero lo que se ve en los entrenamientos es que han venido con muchas ganas y con la intención de hacer las cosas bien.

Algunos de ellos, como Sergio Lozano, comparte centro del campo con usted. ¿Tiene maneras?

Todos los que han llegado son muy buenos, tienen mucha capacidad técnica y quieren demostrarlo ante esta oportunidad que se les presenta. A Sergio le veo muy implicado. Es muy trabajador y eso es esencial, porque con la competencia sana que tenemos va a hacer que la exigencia y el nivel suban.

¿Cómo está siendo el día a día para los jugadores que están en la rampa de salida?

Son decisiones que el club tiene que tomar, pero el fútbol no se acaba aquí para ninguno. Los que se van, tendrán oportunidades en otros lugares, aunque no sabemos lo que les deparará el mercado, porque puede pasar cualquier cosa. No he tenido oportunidad de hablarlo con ellos directamente, pero sé que es una situación triste, por eso no me siento capaz de preguntarles. Solo puedo seguir motivándolos para que sigan adelante. Esto es fútbol y no queda otra que aceptarlo y seguir. Seguro que encontrarán otra oportunidad.

¿Qué le parece la continuidad de William en el equipo?

Me parece genial. William, además de ser un gran jugador es un gran compañero dentro del vestuario. Si hubiera tenido que escoger un jugador para que viniera sería él.

Ahora se encuentran con que son tres extracomunitarios en la plantilla y uno tiene que salir?

Sí, es una situación difícil. Con Vinicius Tanque también me llevo muy bien y me costaría mucho desprenderme de él. Pero por suerte no tengo que elegir yo, sino que lo hace el club. Es triste, pero es fútbol y no queda más remedio que asumirlo.

¿Se ven luchando por algo más que por la permanencia esta temporada?

Por el momento, la prioridad es prepararnos bien para coger la mayor cantidad de números posible en los primeros partidos. A partir de ahí y según vaya avanzando la liga podremos ver los objetivos reales. Pero obviamente el principal es el de la permanencia porque fue muy difícil llegar a Segunda y ahora hay que cuidar esta condición. El resto ya se verá.

¿Da vértigo el cambio de clubes que hay de una categoría a otra?

No diría vértigo, pero es un salto muy grande a nivel futbolístico. Supone un cambio enorme el que ha dado el club. Tenemos que aprovechar el momento y sumando poco a poco para conseguir seguir en esta preciosa categoría.

¿Supone una oportunidad única para usted esta temporada para dar el salto definitivo?

Desde que llegué a España cada partido lo he vivido como una gran oportunidad, independientemente del rival que estuviera enfrente. Por eso, esta competición para mí será lo mismo. Partido tras partido voy a buscar las oportunidades tratando de hacer las cosas bien. Siempre de la mano del equipo para hacer juntos un gran año.