"Nos queda la satisfacción del cambio que se ha visto"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia CB, realizó un balance positivo y optimista de los dos encuentros amistosos disputados en Lleida por su equipo frente al BAXI Manresa y el Barcelona. El conjunto universitario estuvo a punto ayer de llevarse la victoria frente al cuadro azulgrana después de las dificultades ofrecidas dos días antes ante el Manresa, y así lo valoró el técnico madrileño. «El primer día nos pasó lo que tenía que pasar. Éramos un equipo que no había jugado a toda pista, y sufrió muchísimo el cansancio y el colapso de no saber bien a lo que jugar. Ante el Barcelona ha sido diferente. Nos hubiera gustado ganar, pero no siempre se pueden conseguir las cosas. Pero nos queda la satisfacción del cambio que habrán visto todos del equipo. Ahora tenemos dos pruebas más antes dos rivales que, por su situación, se encuentran en un nivel más que el propio Barcelona como son el Unicaja y el Valencia Basket», explicaba el entrenador del UCAM Murcia.

«Valorando el conjunto de toda la pretemporada, está siendo buena. El otro día también me gustó porque los jugadores sufrieron. Y para ser un buen equipo hay que sufrir. Se tiene que aprender a llevar esas situaciones, por lo que no puedo estar más contento con todo lo que el equipo ha hecho hasta ahora», añadía ayer Sito Alonso antes de volver a Murcia para medirse al Unicaja y el Valencia Basket en el Palacio de los Deportes.