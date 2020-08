El Cartagena sigue sin ganar en pretemporada

Tercer encuentro de pretemporada para el Fútbol Club Cartagena y tercera derrota (0-2) cosechada por el conjunto de Borja Jiménez. Tras caer frente a Villarreal y Leganés en los dos primeros amistosos, los albinegros han dejado en el encuentro ante el Tenerife la tercera y -posiblemente- menos brillante imagen en lo que va de pretemporada. Un encuentro en el que volvió a quedarse sin anotar y en el que no ha conseguido –una vez más- dejar la portería a cero.

Salió el Cartagena en el once inicial con prácticamente los mismos futbolistas que ante el Leganés. Y es que parece que Borja tiene bastante asentados los que van a ser sus pilares –al menos hasta que no lleguen más fichajes-. Hablamos de los Marc, Forniés, Sergio Lozano, Cayarga, Carrasquilla o Simón Moreno, que se han hecho imprescindibles, y los Verza o Nacho Gil, que van cogiendo peso en el equipo. El Tenerife, por su parte, salió con la intención de dejar atrás las malas sensaciones que plasmaron los de Fran Fernández sobre el terreno de juego solo 48 horas antes en la derrota cosechada por dos goles a cero frente al Mallorca y tratando de retomar la buena imagen dada en la victoria frente al Villarreal unos días antes.



Mal inicio y susto

Comenzó el partido con un Cartagena al que le costó entrar en el encuentro a diferencia de los primeros compases del encuentro frente al Leganés. De hecho, nada más sacar de centro una pérdida en la salida de balón estuvo a punto de costarle un disgusto en forma de pérdida. Con los isleños presionando muy arriba, los albinegros fueron encontrando poco a poco el dominio del balón y algún que otro espacio para empezar a incomodar al rival. Sin embargo, la primera llegó para el conjunto blanquiazul tras una buena jugada de Álex Muñoz por izquierda que terminó con un remate rechazado por Forniés. No obstante, la respuesta del Cartagena no iba a tardar en llegar con la más clara del primer tiempo. Una contra lanzada por Carrasquilla por el centro y el pase en profundidad que dejaba solo a Cayarga, iba a terminar con la parada de Dani Hernández, que no se venció y aguantó hasta el final el disparo del extremo.

Con el partido muy igualado fue el Cartagena el que terminó el primer acto apretando arriba. Tres oportunidades en los últimos cinco minutos con las que se enmendaban las dudas iniciales. Primero, una jugada de Nacho Gil por la izquierda que terminaba con un centro que se paseaba de un lado a otro y encontraba el remate alto de Cayarga. Después, los mismos protagonistas armaban una contra que empezaba en botas del ex del Racing cambiando el juego al lado contrario para que la entrada de Forniés doblando a Nacho terminara en córner. Por último, un disparo de Cayarga que era tapado por la defensa tinerfeña.

Tras el paso por vestuarios, la segunda parte iba a empezar igual que la primera. En esta ocasión, sin embargo, encontrando el gol en la primera jugada. Manu Apeh se deshacía de la marca de Álex Martín dentro del área y prácticamente a placer abría el marcador batiendo a Marc Martínez. No obstante, el Cartagena iba a reaccionar pocos minutos después. Una jugada por banda izquierda terminaba con un balón lateral para que Simón Moreno controlara dentro del área y a la media vuelta soltara un potente disparo que hizo que el guardameta del Tenerife se tuviera que emplear a fondo. Fue esta solo un espejismo, porque el conjunto de Fran Fernández siguió apretando y buscando la portería de Marc. Esta vez, con un disparo lejano que obligó al cancerbero albinegro a estirarse para desviar el balón.

A partir de aquí, los cambios en ambos equipos y el control del balón hizo que el Cartagena se fuera sintiendo algo más cómodo, que supuso encontrar algunas acciones de peligro. Cayarga, que fue el más activo, buscó otra vez el disparo desde lejos, mientras que Álex Martín tuvo el empate en un saque de esquina en el que prácticamente se encontró el balón y terminó rematando fuera. Pero cuando los de Borja atravesaban sus mejores momentos, el VAR volvió a jugarles una mala pasada. El colegiado revisaba una mano dentro del área y, tras señalarla, Suso transformaba la pena máxima y hacía el segundo de los blanquiazules.

Fue un segundo tiempo en la que tuvieron Jurado jugó en el eje de la zaga junto a Álex Martín y en el que tuvieron algunos minutos Cordero, Vinicius Tanque o Kleandro, y en el que no disputó ni uno solo Elady, que sigue sin entenderse con Borja.

Con este resultado, el Cartagena suma la tercera derrota de la pretemporada con la que afronta las dos últimas semanas de preparación antes de que eche a andar el campeonato liguero –aunque los albinegros no disputarán la primera jornada para poder terminar las obras que se están llevando a cabo en el Cartagonova- del que se conocerá el calendario este mismo lunes. El próximo partido programado para los de Borja Jiménez se disputará el miércoles (20.00 horas) en Pinatar Arena frente a otro conjunto de Primera División como es la UD Levante.