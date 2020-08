"Clavería es uno de los jugadores que quería Borja"

El nuevo centrocampista albinegro ya ha pasado frente a los micrófonos en rueda de prensa. Pablo Clavería fue presentado ayer como nuevo jugador del FC Cartagena. El futbolista, que estuvo acompañado del director general deportivo, Manolo Sánchez Breis, viene procedente del Fuenlabrada y ha firmado por dos temporadas. Es una de las incorporaciones más importantes hasta la fecha.

Breis afirmó que cuando se les puso la oportunidad para poder fichar a Clavería no dudaron: «Cuando se nos puso la oportunidad en el mercado para poder incorporarlo no nos lo pensamos dos veces, y hemos tenido la fortuna de poder incorporarlo muy rápido», afirmó. Además, es uno de los jugadores que vienen por deseo del entrenador: «Borja ya tiene uno de los jugadores que pretendía tener en nuestra llegada al fútbol profesional y ojalá consiga muchos éxitos y muchas tardes de buen fútbol», indicaba el responsable albinegro.

Pablo Clavería se mostró satisfecho con su llegada a Cartagena, asegurando que ha venido a aportar «mucho trabajo, intensidad y a remar todos en una misma dirección y a intentar que sea un buen año». Uno de los primeros contactos que tuvo con el club fue con Borja Jiménez: «Con el primer que hablé fue con el míster y me trasladó todo el proyecto que tenía el club. No tuve que pensármelo mucho, me llamó la atención y estoy con muchas ganas de que empiece el año».

El mediocentro madrileño prefiere dejar atrás la etapa de Fuenlabrada y quiere centrarse en su nueva etapa como jugador albinegro. Por otro lado, considera que el Cartagena es un gran club e ideal para seguir creciendo: «Es un club grande e histórico, y eso creo que ya llama la atención a un jugador que sobre todo quiere crecer, creo que es el mejor lugar», concluyó el nuevo futbolista albinegro.