Ana Carrasco, segunda en Aragón y nueva líder del Mundial

La ceheginera Ana Carrasco Gabarrón, con Kawasaki, ha recuperado el liderato del Campeonato del Mundo de Supersport 300 después de lograr la segunda plaza en la primera de las dos pruebas que se celebran este fin de semana en el circuito Motorland Aragón. La murciana del equipo Kawasaki Provec ha realizado una brillante carrera, donde ha pasado desde el undécimo puesto hasta el segundo después de un ataque final que le ha llevado a recuperar posiciones.



Carrasco no había realizado unos buenos entrenamientos y acabó en la decimocuarta plaza, a más de un segundo de la pole que ha marcado el holandés Jeffrey Buis. Pero en carrera se ha vuelto a crecer y a sacar sus dotes de gran competidora. En la primera vuelta ya ocupaba la octava posición, pero en el quinto giro, en el ecuador de la carrera, se ha visto relegada hasta el undécimo dentro de un grupo numeroso. En ese momento ha comenzado la reacción de la murciana, que una vuelta después ya era sexta para en el séptimo paso por meta ocupar ya el segundo puesto que no ha abandonado. Por delante, Buis ha logrado escaparse mientras que hasta el ahora líder del campeonato, Scott Deroue se ha quedado fuera de carrera a una vuelta del final. Otro de los candidatos al título, el turco Sofuoglu, lo hacía antes, quedando en ese momento la ceheginera como la mejor de las aspirantes a la corona que ya ganó en 2018. Carrasco ha cruzado la línea de meta con solo 25 milésimas de segundo de ventaja sobre Mika Pérez, que ha sido tercero.



Después de esta cita, la quinta de la temporada, Carrasco lidera el Mundial de Supersport 300 con 74 puntos, siete más que Scott Deroue y nueve de diferencia con respecto a Unai Orradre, que es tercero.



Mañana domingo se volverá a disputar otra prueba en Motorland Aragón. Un primer puesto y dos segundos son los mejores resultados obtenidos hasta el momento por Carrasco, quien solo no puntuó en una cita en Portugal, donde obtuvo su hasta el momento único triunfo.





????? @anacarrasco_22 is up to 2nd!



From 11th to 2nd in 3 laps ??????#AragonWorldSBK pic.twitter.com/aHuwPhCkC6 — WorldSBK (@WorldSBK) August 29, 2020