El FC Cartagena estrecha el cerco sobre un lateral derecho

El nuevo centrocampista albinegro ya ha pasado frente a los micrófonos en rueda de prensa. Pablo Clavería ha sido presentado esta mañana como nuevo jugador del FC Cartagena acompañado del director general deportivo, Manolo Sánchez Breis. El jugador madrileño viene procedente del Fuenlabrada y ha firmado por dos temporadas. Es una de las incorporaciones más importantes hasta la fecha.

Breis ha afirmado que cuando se les puso la oportunidad para poder fichar a Clavería no dudaron: "Cuando se nos puso la oportunidad en el mercado para poder incorporarlo no nos lo pensamos dos veces, y hemos tenido la fortuna de poder incorporarlo muy rápido", afirma. Además, es uno de los jugadores que vienen por deseo de Borja Jiménez, según ha afirmado el propio director general: "Borja ya tiene uno de los jugadores que pretendía tener en nuestra llegada al fútbol profesional y ojalá consiga muchos éxitos y muchas tardes de buen fútbol".

Pablo Clavería se ha mostrado satisfecho con su llegada a Cartagena, asegura que ha venido a aportar "mucho trabajo, intensidad y a remar todos en una misma dirección y a intentar que sea un buen año". Uno de los primeros contactos que tuvo con el club fue con Borja Jiménez. "Con el primer que hablé fue con el míster y me trasladó todo el proyecto que tenía el club. No tuve que pensármelo mucho, me llamó la atención y estoy con muchas ganas de que empiece el año".

El mediocentro madrileño prefiere dejar atrás la etapa de Fuenlabrada y quiere centrarse en su nueva etapa como jugador albinegro. Por otro lado, considera que el Cartagena es un gran club e ideal para seguir creciendo: "Es un club grande e histórico, y eso creo que ya llama la atención a un jugador que sobre todo quiere crecer, creo que es el mejor lugar".



Las salidas, atrancadas

Las circunstancias que rodean a este verano atípico hacen que las rescisiones que tiene que hacer el Cartagena se estén alargando demasiado en el tiempo. La falta de información y la incertidumbre que tienen los futbolistas con respecto al inicio de otras categorías como la Segunda B hace que sea complicado dar las salidas, tal y como ha explicado Manolo Breis. A pesar de la situación, manifiestan estar contentos con la profesionalidad de toda la plantilla: "Estamos contentos con ellos, con el trabajo que están haciendo y su profesionalidad, pero sabiendo que los días van pasando y hay que tomar una solución porque le decisión del club es firme. Dejar pasar el tiempo está bien, pero la opinión del club no va a variar y hay que buscar una salida, la mejor para el club y para sus trayectorias profesionales", asegura el director general.

Además, añade que todos esos futbolistas que están en la rampa de salida se quieren quedar, principalmente porque están a gusto en el club y en la ciudad: "Todos dicen que están aquí fenomenal, que en Cartagena se vive muy bien, el Cartagena es un gran club y que han luchado mucho durante el año pasado para llegar al fútbol profesional y que su intención y deseo es ese". Añade Manolo Breis que "nadie se debe sentir vencido ni derrotado, sino conversar e intentar llegar a un acuerdo". El deseo de estos futbolistas es el de quedarse, pero el Cartagena pretende empezar a dar esas salidas pronto.

Pedro Neves, uno de los recién llegados, también podría salir en poco tiempo en calidad de cedido a otro club. El que más cerca está de conseguir su cesión es el filial del Valencia: "Su representante está trabajando al respecto. Es un chaval joven y que tiene condiciones, va a tener complicado tener sitio en la primera plantilla. Antes que jugar en el filial se le podría encontrar un acomodo en Segunda B y se está trabajando en ello", asegura Manolo Breis.

Con respecto a las incorporaciones, el director general afirma que hay algunas que están cerca de cristalizar: "Hay la posibilidad de cerrar una operación para el lateral derecho dentro de poco, pero no podemos marcar todos los tiempos de las operaciones. Se está trabajando en otras posiciones también". Además, en la posición delantero asegura Breis que hay buenos delanteros en el mercado, pero es una posición "difícil de reforzar". Con la salida de Vinícius, el Cartagena tiene que buscar un '9' para complementar a Simón Moreno.

El Cartagena afrontará este domingo frente al Tenerife. Posteriormente, tendrá uno más frente al Valencia. El lunes se dará a conocer el calendario y si finalmente el Cartagena no juega la primera jornada buscarán jugar más partidos de preparación: "Si en esa primera semana descansáramos buscaríamos la posibilidad de jugar contra equipos como Almería, Elche o Zaragoza que van a empezar más tarde la competición. Habría muchos días de por medio y jugadores llegando, la disputada de partidos siempre es buena para que los jugadores vayan acumulando carga de trabajo y se vayan conociendo un poco más."