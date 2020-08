Luis León Sánchez ya viste el maillot de campeón de España

El Astana ya ha diseñado el maillot de campeón de España que lucirá durante el próximo año el muleño Luis León Sánchez Gil, quien el pasado domingo conquistó su primer título nacional en ruta a los 36 años de edad.



El corredor de Mula lucirá un jersey totalmente blanco con la bandera de España en el pecho y en las mangas, además de incluir un ribete amarillo en el cuello. Será este sábado, en la primera etapa del Tour de Francia, que se disputará en Niza, una localidad que trae buenos recuerdos al murciano por su triunfo en la general de una París-Niza, donde por primera vez salga a la carretera en competición con la nueva prenda, que hasta el pasado domingo vestía otro murciano, Alejandro Valverde.



Luis León Sánchez ha manifestado durante estos días que siente una gran responsabilidad de llevar el jersey con la bandera de España durante todo un año, "algo por lo que llevaba luchando durante los últimos quince años".







