Jordan Davis: "Ahora me adapto de forma más fácil a cualquier situación"

Casi seis meses después, los aficionados del UCAM Murcia CB podrán ver a su equipo en plena acción. Eso sí, los cambios desde el pasado 7 de marzo -último partido en la ACB del conjunto univeristario antes de desatarse la crisis por el coronavirus- serán palpables. Entre ellos varias caras nuevas debido a los fichajes que la entidad murciana ha realizado de cara a la próxima temporada en la Liga Endesa. Como la de Jordan Davis, quien ayer fue presentado en el Palacio de los Deportes antes de poner rumbo a Lleida para disputar los primeros amistosos de la pretemporada frente al BAXI Manresa y el Barcelona.

El escolta norteamericano, de 23 años de edad y 1,88 metros de estatura, cuenta con pasarporte de Arzebaiyán -por lo que no ocupa ficha de extracomunitari- y formará parte del nuevo róster que dirigirá de nuevo Sito Alonso después de vivir una primera temporada como rookie en Europa un tanto ajetreada. Y es que hasta hace apenas un mes y medio se encontraba disputando el play off por el título con el Hapoel Tel Aviv isrealí tras pasar por el Rasta Vechta y el BAXI Manresa, con el que tan solo disputó cinco partidos en la ACB al no obtener a tiempo su pasaporte como comunitario. «La verdad que la adaptación al UCAM está siendo fácil porque después de un año inusual como rookie. He jugado en tres países diferentes y eso ha hecho que ahora me adapte de forma más fácil a cualquier situación, porque eso hace que te adaptes a todo. Está siendo fácil gracias a gente como Sadiel Rojas, DJ Strawberry o Lima, quienes están muy pendientes de los jóvenes», decía ayer Davis ante los medios de comunicación antes de medirse mañana al BAXI Manresa, precisamente su exequipo, en el amistoso en Lleida (20.00 horas) que se podrá ver por Popular Televisión.

«Decidí fichar por el UCAM por su filosofía de club. Es un equipo que siempre quiere ganar cada partido y es muy ambicioso. Eso encaja perfecamente por cómo soy y el tipo de equipo en el que quiero jugar. Me gusta jugar con carácter y de forma agresiva, por lo que siento que voy a encajar aquí», explicaba el norteamericano. Y es que el escolta aportará registros diferentes a los de la mayoría de la zona exterior que compodrá la plantilla del UCAM, puesto que destaca por su velocidad y su gran poderío a la hora de penetrar hacia canasta. Además, también puede desempeñar el rol de base en situaciones puntuales al señalar que se siente «cómodo» estando en la pista tanto de 'uno' como de 'dos'.

No obstante, Jordan Davis, quien apenas ha contado con descanso durante la pandemia, también remarcó la importancia de no tener prisa tras su primer paso efímero por la ACB. «No tengo ningún tipo de presión por demostrar cosas. La presión la ponemos cada día en entrenar bien, en perfeccionar cada detalle del juego y en que cada uno haga lo mejor que sabe hacer. Lo importante es contar con un equipo centrado en eso, y así los resultados llegarán solos», concluyó el nuevo jugador del conjunto universitario.