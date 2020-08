Paco Belmonte: "Elady, Cordero y Carlos David no son imprescindibles"

Paco Belmonte ha hablado hoy sobre asuntos importantes. El 'caso Fuenlabrada' podría hacer peligrar el inicio de la competición, pero según lo que ha trasladado el máximo mandatario albinegro la liga empezará en la fecha prevista. El calendario se sorteará el próximo jueves 27 de agosto. El Cartagena, dice Paco Belmonte, apoya la decisión de La Liga para empezar la liga de Segunda el 12 de septiembre: "El respaldo total hacia la postura de La Liga por parte del FC Cartagena es máximo. Se está demostrando con los distintos protocolos, los esfuerzos de los clubes y de La Liga, pese a que la situación va empeorando, estamos preparados para que arranque la competición". Con respecto a la problemática con el equipo madrileño, Paco Belmonte se pronuncia: "Creo que va a quedar todo en ese procedimiento abierto que se archivará de alguna manera y el Fuenla seguirá en LaLiga Smartbank. Estamos informados al 100% y minuto a minuto de lo que ocurre. Esperemos que quede solucionado todo lo más rápido posible."

En cuanto a las salidas, Paco Belmonte afirma que está algo parado. Hay propuestas en firme por futbolistas, pero la incertidumbre con la situación de la Segunda B hace difícil esta situación. Hasta el 4 de octubre estará abierto el mercado, y eso "va a hacer que vaya todo más lento", asegura. No obstante, hay algunas salidas que han quedado claras y otros cuya situación está en duda como en el caso de Carlos David, Elady y Cordero: "Son jugadores que han sido importantísimos en el Cartagena y a día de hoy lo son, por lo que le suponen al escudo, al club y al proyecto. El compromiso de los tres está fuera de toda duda", dice Paco Belmonte que además añade que "el mercado nos dirá si se quedan o si salen. A día de hoy no son una prioridad para lo que nos ha trasladado el míster. No son jugadores imprescindibles para Borja".

Otro jugador que parece que tendrá que salir es Vinícius Tanque. Con la llegada de William hay tres extracomunitarios en la plantilla y el ariete brasileño se queda sin hueco: "Ahora mismo el que tiene más posibilidades de salir es Vinícius. Creemos en él y por eso le renovamos por dos años. Las reglas son las que son. Con William también se está avanzando en el tema de la doble nacionalidad, pero hay que tomar una decisión."

Paco Belmonte adelanta que hay fichajes cerca, y además están contentos con lo que ha llegado, y lo que está por llegar, pero afirma que este mercado es "distinto". El Cartagena tiene que competir con otros equipos para firmar jugadores, pero cree que están en disposición de formar una plantilla competitiva.



Presentación de William

William de Camargo ya ha sido presentado de nuevo como jugador del FC Cartagena. Hace apenas un año aterrizó en la trimilenaria con ficha del filial, y tras un año en el que ha sido uno de los jugadores más destacados de la plantilla llega para sumar con su calidad al primer equipo. El brasileño estará una temporada más en el club albinegro en calidad de cedido.

Acompañando al extremo carioca ha estado el presidente del FC Cartagena, Paco Belmonte, quien se ha mostrado agradecido por la predisposición del jugador para volver: "Agradecer a William la espera, la confirmación de que quería seguir aquí con nosotros, el hecho de querer sentirse importante en este proyecto y darle las gracias por su ayuda para que este equipo estuviera en esta temporada en LaLiga Smartbank". Por otro lado, ha elogiado el trabajo del brasileño: "Está aquí porque se lo ha ganado, ha convencido a Munúa y a Borja, y porque ha dado minutos de calidad al equipo. Lo más satisfactorio es que desde el primer momento quería seguir con nosotros". William seguirá perteneciendo al Leganés, pero asegura el presidente albinegro que "hay abiertas negociaciones futuras con el Leganés en cuanto a porcentajes de futuras ventas".

William se ha mostrado agradecido también con la directiva y "el apoyo que me han dado siempre", afirma. Además, no se olvida de una afición que le ha apoyado desde el primer momento y le ha tratado como uno más: Muy contento de estar en un sitio que desde que llegué estuve a gusto, a seguir creciendo con el club y a trabajar esta temporada conseguir un nuevo objetivo bonito". Además, asegura que siempre se ha sentido apoyado por el Cartagena: "Me he sentido respaldado por el club desde el primer minuto". Las negociaciones con el Leganés han sido duras, pero el brasileño ha buscado alejarse de todo y dejar trabajar a su representante.

Sus compañeros han recibido muy bien al brasileño. "Es como si no me hubiera ido", dice William sobre el ambiente de un vestuario en el que considera que hay "muy buenas personas". Todavía no se ha podido incorporar al trabajo con sus compañeros, le queda por pasar una prueba PCR más y ya se podrá poner manos a la obra. Sobre su entrenador también tiene buenas palabras, asegura que ha sido fundamental para su vuelta: "Siempre hablábamos y me mostró respeto y confianza. Eso me ayudó, cuando sientes que el entrenador confía en ti tienes ganas de quedarte".

Poniendo la mira en esta próxima temporada, William tiene claro que quiere mejorar y seguir creciendo como futbolista: "Creo que tengo un objetivo común con todos y con el club: crecer y hacer algo bonito en esta categoría. Estoy contento con mi rendimiento del año pasado, pero no del todo, porque sé que puedo rendir más. El objetivo principal es ayudar al grupo y también crecer como futbolista".