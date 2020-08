Overbooking de extracomunitarios en el FC Cartagena

El ascenso a Segunda A tiene consecuencias. Mientras que en la categoría del bronce del fútbol español hay que estar pendiente de las fichas sub-23, para futbolistas menores de 23 años, en el segundo escalafón del fútbol español hay un límite para futbolistas extracomunitarios. Cada club solo puede contar con dos futbolistas que sean originarios de países que no estén en la Unión Europea.

El FC Cartagena actualmente tres futbolistas que cumplen el requisito de extracomunitarios: Carrasquilla, Vinícius Tanque y William. Precisamente, el retorno del extremo brasileño es lo que le ha hecho al Cartagena plantearse el problema que tiene en torno a esta cuestión. Uno de los tres futbolistas tiene que salir del club para poder cumplir los requisitos de la LFP.

William ha vuelto al conjunto albinegro por deseo de la directiva, es un jugador que cumplió las expectativas el año pasado con creces y quieren que este año su rendimiento vaya a más. Su fichaje en calidad de cedido por el Cartagena iba camino de convertirse en un nuevo culebrón veraniego: negociaciones cerca, casi acuerdo, alejamiento en las posiciones, ruptura de las negociaciones, para después tener un acercamiento completo que acabaría con la reincorporación del extremo brasilero a los albinegros. William estará cedido otro año más, y no se moverá del Cartagena. Su presentación como jugador del FC Cartagena 2020/21 fue de las que creó mas revuelo, no solo por la importancia del regreso del joven jugador procedente del Leganés, sino porque por fin se desvelaba la camiseta local que portará el Cartagena la próxima temporada. Diseño novedoso, a rayas horizontales, pese a las críticas ha sido bien recibida en líneas generales.

El centrocampista panameño, Adalberto Carrasquilla, parece que tampoco se moverá de Cartagonova. El año pasado fue la gran revelación de la temporada. Un fichaje desconocido que llegaba como una apuesta de la directiva, un melón por abrir que finalmente supo muy bien. A finales de noviembre, el Cartagena pagó 300.000 euros al Tauro, equipo de donde procedía Carrasquilla, ejerciendo la opción de compra que contemplaba la cesión. Se convirtió en el fichaje más caro de Segunda B. El Cartagena lo tiene atado hasta 2025, con 5 millones de euros como cláusula de rescisión. En el apartado deportivo, el 'Coco' Carrasquilla ha participado en 18 encuentros, 16 de ellos saliendo como titular, y ha disputado más de 1.300 minutos con el conjunto albinegro. Un verdadero timón al que el Cartagena quiere agarrarse para construir el juego de combinación y buen trato del balón que desea Borja Jiménez.

Precisamente, en el primer amistoso de la pretemporada del Cartagena para preparar el regreso a la categoría de plata fue de los más destacados. Junto a Simón Moreno, goleador de la tarde, fue uno de los futbolistas que marcaron la diferencia. Carrasquilla estuvo muy participativo en la construcción de juego y sumándose al ataque en repetidas ocasiones. Es una pieza importante para el Cartagena de Borja Jiménez.

Con el brasileño William y el panameño Carrasquilla como piezas clave en el Cartagena, el que tiene más posibilidades de salir del club albinegro este verano sería el ariete brasilero: Vinícius Tanque. Destacó mucho en su debut y acabó anotando dos goles en liga, antes de que fuera suspendida por la pandemia. No sería descabellado verle la temporada que viene en un equipo de Segunda B, en calidad de cedido, para seguir demostrando su valía en la categoría de bronce. No obstante, este movimiento queda pendiente de un aspecto clave: William está en proceso de conseguir la nacionalidad española. Si finalmente obtiene la nacionalidad, presumiblemente no habría problemas para que los tres futbolistas se quedasen en el Cartagena. Queda más de un mes de mercado y apenas unas pocas semanas para el inicio de la liga, veremos cómo se va moviendo el FC Cartagena en el mercado y progresivamente se irán despejando los interrogantes en cuanto a la composición final de la plantilla.