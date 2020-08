Pedro Acosta logra su cuarta victoria en la Red Bull Rookies Cup por solo 38 milésimas

El murciano Pedro Acosta se despidió ayer del circuito Red Bull Ring, donde se han celebrado en dos semanas cuatro carreras de la Red Bull Rookies Cup, con otra triunfo, el cuarto consecutivo, aunque este llegó por el margen más escaso, ya que superó por solo 38 milésimas de segundo a Iván Ortolá, que fue segundo, y por 98 a Daniel Muñoz, quien fue tercero. La igualdad del campeonato queda demostrada en que los siete primeros clasificados acabaron separados por menos de un segundo.

«No tengo palabras para describir cómo me siento por este comienzo de temporada de carreras para mí», declaró el mazarronero tras pasar por el podio. «Fue otra carrera muy dura, todos han sido difíciles. En cada carrera los rivales parecen volverse cada vez más agresivos en las primeras vueltas, así que realmente tuve que mantenerme fuera de problemas».

«En la mitad de la carrera, cuando el neumático trasero cayó un poco, me sentí cada vez más cómodo, pude deslizar la moto hacia la esquina y mantener el deslizamiento en aceleración para que me sintiera bien y me diera confianza al final», explicó el murciano, quien añadió que «intenté volver a tomar la delantera en el lugar correcto, pero esta vez no tenía ventaja y tenía que hacer lo correcto en las últimas curvas».



Líder destacado

Después de este triunfo, Acosta suma 100 puntos por 64 de David Muñoz, quien se queda con 64, mientras que Daniel Holgado es tercero con 52. La renta que ha adquirido el murciano en solo cuatro carreras empieza a ser importante y casi decisiva para hacerse con el título que el año pasado se le escapó por muy poco.

La temporada en la Rookies Cup continuará el 17 y 18 de octubre en Aragón, para una semana después, el 24 y el 25 de octubre, repetir en el mismo trazado. Las cuatro últimas carreras se correrán en Valencia los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre.