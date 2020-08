William, la vuelta más esperada

El Leganés cede un año más al extremo, que quiere explotar en Segunda vestido de albinegro

Primero que sí. Después que no. Luego otra vez que sí. Y cuando parecía que todas las opciones se habían difuminado y que las negociaciones estaban rotas, volvió a ser que sí. No ha sido fácil y de por medio ha tenido lugar un tira y afloja de campeonato con el Leganés, pero al fin se ha podido concretar. William de Camargo vestirá un año más la camiseta del Fútbol Club Cartagena. Lo hará en Segunda División y habiendo sido uno de los jugadores más destacados en la temporada en la que el fútbol cartagenero ha conseguido el retorno al fútbol profesional. El extremo brasileño llega en calidad de cedido por segundo año consecutivo a la trimilenaria como una de las incorporaciones estrella en la plantilla de Borja Jiménez. Desborde, regate, atrevimiento y mucha calidad se suman una temporada más al proyecto del Cartagena.



La vuelta de William al Cartagonova era una de las noticias más deseadas por la afición albinegra desde que comenzó a moverse el mercado de fichajes. El extremo brasileño fue uno de los mejores jugadores de la última temporada en Segunda División B. No tardó en hacerse un hueco en el 'once' y tanto con Munúa como con el abulense ha sido una pieza clave en el ataque. El factor sorpresa, el desequilibrio dentro de la calma y el detonante cuando todo estaba atascado es lo que llegó a representar William de Camargo en los meses anteriores. Un papel que se vio aún más ensalzado después de que bajo el cielo de Málaga en una calurosa noche de verano el carioca sacara a pasear su calidad por el césped de La Rosaleda para ser el hombre más destacado en el ascenso del equipo ante el Atlético Baleares.

No ha sido casualidad, por tanto, el interés que ambos clubes –Cartagena y Leganés- han tenido por hacerse con los servicios del jugador para esta temporada. El descenso del conjunto madrileño a Segunda División y el ascenso de los albinegros han hecho que compartir categoría pusiera las negociaciones por el jugador más difíciles aún si cabe. No ha sido, de hecho, algo que se haya ocultado por parte de la directiva del Cartagena, que con Manuel Sánchez Breis a la cabeza en el apartado deportivo, ha destacado desde el principio lo difícil que iba a ser traer de vuelta a la perla de Sao Paulo. A principios de esta semana parecía incuso imposible que se llegara a un acuerdo, ya que como afirmaba el mánager general deportivo, las negociaciones estaban prácticamente rotas con el Leganés. Pocas horas después las tornas cambiaban y pasaba a ser «difícil que William no vistiera la camiseta albinegra este año». Finalmente y en consonancia con el deseo de la afición y del jugador, William estará un año más cedido en Cartagena.

El brasileño disputó la temporada pasada un total de 22 encuentros entre liga y Copa del Rey, en los que pudo disputar más de 1400 minutos y en los que anotó tres goles. Ahora, vuelve a Cartagena para tratar de explotar definitivamente y dar el salto en el fútbol profesional. El conjunto albinegro le ha puesto en el escaparate y él quiere devolver la confianza demostrada en su juego siendo importante en el regreso a Segunda.