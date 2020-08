El Cartagena deja buenas sensaciones pese a perder

El FC Cartagena de la temporada 2020/2021 ha echado a andar. Después de dos semanas de trabajo en las que el grupo ha comenzado a ejercitarse y a tener las primeras tomas de contacto, tocaba ponerse manos a la obra para empezar a coger ritmo de cara al comienzo de la competición liguera prevista para el fin de semana del 12 y 13 de septiembre. Qué mejor manera de hacerlo que con el primer amistoso y ante un gigante del fútbol español como es el Villarreal. Un duelo de submarinos en el que la calidad y la pegada de los de Emery terminaron imponiéndose pero en el que los albinegros no le perdieron ni mucho menos la cara al partido (1-3).

Los de Borja Jiménez se presentaban en Pinatar Arena para empezar a encontrar sensaciones y con la vista puesta en realizar una preparación a la altura de lo que le espera por delante en el retorno del conjunto albinegro al fútbol profesional. El técnico abulense salía con un once inicial donde destacaba la presencia de los recién llegados Nacho Gil en la banda derecha, Sergio Lozano en el pivote o Simón Moreno en la punta de ataque, que terminaría siendo uno de los hombres más destacados en el cuadro cartagenero. También salieron desde el inicio buena parte de los jugadores que lograron el ascenso en Málaga. Marc Martínez, Andújar o Carrasquilla, que parecen fijos, estuvieron acompañados de Álex Martín, Verza o Cayarga. El submarino amarillo, por su parte, se presentaba en el complejo pinatarense pocas horas después de haber comenzado su concentración en el Hotel La Finca de Algorfa, a media hora de San Pedro del Pinatar. Los de Unai Emery, para los que también era su primer encuentro de esta pretemporada, salían al terreno de juego de inicio con jugadores de la talla de Parejo, Coquelin, Pau Torres, Gerard Moreno o Alberto Moreno –entre otros-, que tuvieron la oportunidad de desplegar su calidad sobre el césped de Pinatar Arena.

El partido comenzó con un golpe del conjunto amarillo encima de la mesa. No se había pasado del primer minuto de juego cuando un gran balón de Gerard Moreno a la espalda de la zaga albinegra dejaba a Fernando Niño solo delante de Marc Martínez, oportunidad que no desaprovechaba el delantero del Villarreal para adelantar a su equipo. A pesar del dominio de los de Emery durante los primeros compases del juego, el Cartagena no iba a desmoronarse en ningún momento. De hecho, durante varios instantes del primer tiempo fue capaz de controlar el juego, lo que le llevó a tener alguna ocasión llegando por la derecha, aunque sin excesivo peligro.

El Villarreal, sin embargo, siguió encontrando un carril de entrada por la banda izquierda, lugar por el que fue capaz de hacer daño durante la primera mitad. Fue por ahí por donde estuvo cerca de encontrar el segundo con una buena jugada que terminó con el remate de Niño a la media vuelta. Los de Borja Jiménez fueron encontrando sus primeras opciones de gol con varios lanzamientos de esquina. No fue hasta el minuto 18 cuando una contra lanzada por Simón Moreno iba a terminar con el gol del empate. El delantero cedido por el Villarreal abría a banda para que Cayarga, desde la izquierda, le devolviera el balón para hacer –casi a placer- el gol de la igualada que supone, además, el primer tanto de la pretemporada albinegra. No iba a durar mucho la alegría, ya que poco después, un balón recogido por Gerard Moreno al borde del área le servía para poner el balón en la cepa del poste y lejos del alcnce de Marc Martínez.

Tras el descanso, la revolución en los banquillos y el paso de los minutos cambió el ritmo del partido. Menos verticalidad y más control de balón en un segundo acto en el que Borja dio entrada a Elady, Cordero, Jurado o Santi Jara. También hubo un cambio radical en el Villarreal, donde Unai Emery hizo once sustituciones poniendo sobre el césped a Kubo, Iborra o Alcacer. Eso sí, las ocasiones fueron a menos. El Cartagena trató de buscar el empate con una buena combinación entre Cordero y Viana que no pudo acabar con remate. Sí que lo hizo una acción de los amarillos en la que el remate de Alcacer no fue entre palos. Sí pudo enviar el balón al fondo de las mallas para hacer el tercero del Villarreal Mario, que terminó introduciendo el balón en la portería de Marc tras una acción de Alfonso por la izquierda. Con algunos movimientos más en el banquillo y sin apenas llegadas en ninguna de las áreas se fue diluyendo la intensidad inicial de un encuentro en el que a pesar de la derrota las sensaciones no fueron ni mucho menos negativas para los albinegros.

Con este resultado en su primer encuentro de la pretemporada, el Cartagena tiene por delante varios amistosos para continuar con la preparación de cara al comienzo de liga del mes de septiembre. El próximo tendrá lugar este mismo miércoles en Pinatar Arena (10.00 horas) frente a un recién descendido de Primera División. El Leganés será el rival en el siguiente test en una semana que concluirá con el partido disputado frente al Tenerife el domingo.