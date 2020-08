Rafa Chumbi amplía su vinculación con el Real Murcia hasta el 2022

El Real Murcia ha comunicado oficialmente que el delantero Rafa Chumbi continuará una temporada más en el club, ampliando de esta manera su contrato por una temporada más, hasta el 2022. El aguileño ha tenido que aceptar otra rebaja salarial para «adaptarse a las condiciones económicas», según la nota de prensa facilitada por la entidad y cumplir así su tercera campaña consecutiva como grana.

Chumbi, que la pasada temporada jugó 21 partidos entre liga, Copa Federación y Copa del Rey, en los que marcó cinco goles, ha valorado tras el entrenamiento celebrado por los granas su continuidad: «La decisión se tomó hace tiempo, pero al acuerdo no hemos llegado hasta ahora por otros temas. Quería que toda la gente del club fuese franca conmigo, que me dijese lo que pensaba de mí, pero independientemente de lo que me dijeran, mi decisión era quedarme aquí porque soy feliz y para mí prima mucho eso», ha comentado en una declaraciones facilitadas por el club.

El delantero de Águilas también ha comentado cómo está siendo el inicio de la pretemporada. «Hay que ser consecuentes con la situación y ser responsables. Teníamos tantas ganas de empezar a entrenar, que nos da igual lo que nos pidan. Es cierto que tenemos que estar separados por vestuarios, que tenemos que duchanos separados, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar porque esto va a ir para largo. Tenemos que ser responsables si queremos que todo vaya bien», finaliza Chumbi.