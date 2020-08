El 'plan renove' del Cartagena tendrá más damnificados

El presidente del FC Cartagena no deja indiferente a nadie cuando coger un micrófono. Durante la presentación del nuevo jugador del equipo, Nacho Gil, aclaró varios asuntos relacionados con la primorosa actualidad del equipo. Hay salidas pendientes, entradas, pretemporada, la remodelación del estadio y alguna polémica. Todos esos asuntos son de los que pudo hablar ayer largo y tendido el máximo mandatario albinegro.



William ahora está cerca. Hace escasos días el director general deportivo, Manolo Sánchez Breis, aseguró que las negociaciones por William estaban prácticamente rotas, pero eso parece haber cambiado. Paco Belmonte comentaba que después de varios días se ha producido un acercamiento: «Hay acercamiento. Tenemos muy buena relación con el Leganés y con el agente de William, pero aquí tenemos que ganar todos o encontrar un equilibrio. El futbolista quiere seguir aquí, el Leganés quiere encontrar una solución y nosotros queremos contar con William». La gran temporada del brasileño ha despertado interés, y tanto Cartagena como quieren encontrar un punto que beneficie a todas las partes. William quiere seguir en Cartagena, tal y como nos aclaró en una entrevista a La Opinión.



Cesión de Pedro Neves. En las últimas horas se han producido novedades. Según Salva Gomis, periodista de Mundo Mestalla, el Valencia estaría interesado en conseguir la cesión de Pedro Neves para su filial. Ante esta cuestión Paco Belmonte afirmó no saber nada, pero que «conforme avance la pretemporada habrá que ir tomando decisiones, ver si realmente tiene sitio en el primer equipo o no». Además, el presidente del FC Cartagena asegura que con el Valencia están hablando «de otras cosas», no precisamente de la posible cesión de Pedro Neves. El club ché atraviesa actualmente una situación muy complicada, inmerso en una crisis enorme y con Meriton Holdings en tela de juicio.



El capitán también se puede marchar. No solo hombres como Santi Jara, Quim Araujo, Sergio Ayala, Markel y José Ángel van a causar baja. La continuidad de Miguel Ángel Cordero tampoco está del todo clara, según comentó el presidente del Cartagena. La propia situación del mercado es la que determinará lo que ocurra con el capitán albinegro. Paco Belmonte aseguró que no hay nada definitivo: «Es una situación que nos la va a marcar el mercado. Hay futbolistas que están en el punto de mira según lo que nos ofrezca en el mercado. Si tenemos dos muy buenas opciones para la posición de '6', al igual que ayer se le comentó a Miguel Ángel la situación a día de hoy, a lo mejor dentro de diez días cambia», apostilla Paco Belmonte. Tres temporadas con el FC Cartagena y casi 100 partidos oficiales disputados con el conjunto albinegro, independientemente de lo que ocurra finalmente con el lebrijano, es y será un jugador muy importante.

El próximo domingo el Cartagena jugará el primer amistoso de la pretemporada frente al Villarreal. Desconocemos qué jugadores serán los que pondrá en liza Borja Jiménez, alguno posiblemente sea de los que estén en la rampa de salida. Paco Belmonte quiso normalizar esta situación: «Lo que no podemos esconder es que hay jugadores que tienen que salir y hay otros que van a entrar. No estamos descubriendo nada nuevo», comenta, además afirma que esas salidas se producirán «con el cariño, cautela, educación, compromiso y respetando lo que nos han dado, pero estamos en una categoría en la que no podemos fallar y las valoraciones deportivas hay que hacerlas, esto no es una ONG, es un equipo de fútbol».

Son situaciones que afirma que pueden entristecerles, porque el Cartagena es un club cercano, «pero hay que abordar las situaciones con la misma profesionalidad y entereza con la que las hemos afrontado siempre», considera Paco Belmonte. Frente al Villarreal, además, ha adelantado el presidente albinegro que muy probablemente se estrenen las nuevas equipaciones que portará el FC Cartagena este año. En las próximas horas habrá novedades.



El primer partido en casa, el 27 de septiembre. Donde también hay novedades es con la remodelación del estadio. Ya se ha retirado el césped completamente y las obras progresan con buen ritmo. De cara al arranque liguero comentó que existe una excepción para el FC Cartagena: la primera jornada tendrían que jugar en casa con uno de los tres equipos que han acabado ahora la temporada. Esos equipos están exentos de jugarla en esa fecha, por tanto, el primer partido de liga del Cartagena será en la segunda jornada. El Cartagonova estará listo para la segunda jornada. Aproximadamente para el 27 de septiembre el Cartagena podrá jugar el primer partido de la temporada en su casa.



Tormenta con Isaac Jové. Paco Belmonte no se había pronunciado aún hasta el momento sobre la polémica con Isaac Jové y ha querido zanjarla: «Se ha solucionado como se tenía que solucionar. Se hizo la incorporación con el tema deportivo como prioridad y al final hay otros aspectos que no gustan, pero no ha dejado de venir Isaac Jové porque lo diga la afición, aunque quede un poco feo decirlo», dice Paco Belmonte. «Se respeta al máximo a la afición como hacemos siempre y se tiene en cuenta su opinión como club abierto que somos, porque cuando veo que tenemos 8.700 abonados es para dar las gracias infinitamente y máxime con la situación en la que estamos. Se tenía que resolver así. ¿Se tenía que haber llegado a ese punto? Quizá no, pero se ha resuelto como se tenía que resolver».