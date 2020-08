Pedro Acosta logra su tercera victoria en la Red Bull Rookies Cup

El mazarronero Pedro Acosta ha vuelto a triunfo en la Red Bull Rookies Cup. El piloto de la escuela KSB Murcia que dirige Francisco Mármol, se ha impuesto en la tercera prueba del campeonato reservado a jóvenes promesas que en un futuro muy próximo darán el salto al Mundial de MotoGP. De nuevo en el circuito Red Bull Ring, de Austria, y en el marco del Gran Premio de Estiria, el murciano firmó una gran carrera, donde estuvo a punto de quedar fuera a una vuelta y media del final, pero logró mantenerse tras irse por el piano y terminar logrando la victoria en una vuelta final de infarto.

Acosta marcó el mejor tiempo en los entrenamientos previos. De nuevo saliendo desde la primera plaza tenía toda la presión sobre sus hombres. Todos sus rivales lo ven como el piloto a batir, dejándole en muchas ocasiones la iniciativa, pero sin llegar a poder romper nunca el grupo de cabeza debido a la igualdad mecánica. Como ya ocurrió el fin de semana anterior en las dos carreras que también ganó en Austria, tuvo que esperar a la última curva del circuito para hacerse con la victoria.

"Sabía que de nuevo se decidiría la carrera en las dos últimas. Me acerqué a la cabeza y me aseguré de no ir demasiado rápido porque sabía que la velocidad al salir de la última curva era más importante. Y cuando salí por delante el grupo, supe que podía volver a ganar. Solo necesitaba no cometer errores, al igual que el fin de semana pasado", dijo Acosta al final de la carrera, que se resolvió por solo 54 milésimas de segundo. Ahora es el líder destacado del campeonato: "Por supuesto que estoy feliz con estas tres victorias, pero odio presionarme, así que no estoy pensando en el campeonato. No estoy pensando en nada más que en la carrera del domingo y disfruto y haciendo un buen trabajo", apuntó.

Tras Acosta acabaron otros dos pilotos españoles, Daniel Holgado y David Alonso, quien desplazó de la tercera plaza al colombiano David Alonso.

Acosta, después de ser subcampeón el pasado año de la Red Bull Rookies Cup, no se ha bajado del podio este año, ya que en el Moto CEV, que celebró dos carreras en Estoril, logró un segundo y un primer puesto. Este domingo, a las tres y media de la tarde, disputará la cuarta carrera de la copa para novatos.

Después ya no volverá el campeonato hasta el 17 y 18 de octubre en Aragón, donde una semana después, el 24 y el 25 de octubre, repetir en el mismo trazado. Las cuatro últimas carreras se correrán en Valencia los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre.