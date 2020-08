Luis León, José María García y Gloria Rodríguez, a por el podio en el Nacional de contrarreloj

Los Campeonatos de España de ciclismo comienzan hoy con las pruebas contrarreloj que se disputarán en la provincia de Jaén. Seis ciclistas de la Región entrarán en acción a lo largo de la mañana, aspirando tres de ellos a estar en el podio.

La jornada se abrirá a las nueve de la mañana con la categoría Elite-Sub23 femenina, con un recorrido de 26,3 kilómetros. La corredora entrará en acción en primer lugar será la pachequera Gloria Rodríguez, del Movistar, quien tendrá el hándicap de no contar con referencias de sus rivales. Sheyla Gutiérrez y Mavi García son las máximas favoritas para el oro, mientras que la murciana aparece como una de las candidatas al podio. La pachequera, asimismo, recibió ayer la noticia de que ha sido convocada para disputar la próxima semana en Plouay (Francia) el Campeonato de Europa junto a Lourdes Oyarbide, Alba Teruel, Alicia González, Mavi García, Sheyla Gutiérrez, Eider Merino y Ane Santiesteban.

A continuación llegará la prueba Sub23 masculina (10.30 horas), donde el muleño José María García, del Cartagena Esetec Patatas Pijo, buscará una medalla. El corredor, que es estudiante de Ingeniería Agrónoma y cumple su último año en la categoría, ya se quedó el pasado año a 15 segundos del podio. «Llego en buena forma porque he preparado bien los campeonatos. Me pillan fresco después del confinamiento», apunta el ciclista de Mula, quien en categoría júnior estuvo en el Esetec y después pasó por el Pemoy y el Brócoli Sakata de Lorca. Ahora completa su segunda temporada en el conjunto que dirige Jesús Buendía. García también participará el sábado en la prueba en línea, donde también será aspirante a la medalla. «Al disputarse a las cuatro y media de la tarde, tendremos que contar con el calor, unos 38 grados de temperatura. Será una carrera por eliminación de 160 kilómetros y quien no se alimente e hidrate bien lo pasará mal. Habrá que cuidar todos los detalles, pero la selección murciana llega con un muy buen bloque», dice el muleño, que en esta prueba estará acompañado por Rubén González Márquez, Juan Diego Cano, Álvaro Polo Ortuño, Antonio Iniesta, Juanjo Pérez, Alberto Pérez, José Luis Faura y Pedro Antonio Rodríguez Moya bajo la dirección técnica del alcantarillero Juan Miguel Pérez.

La jornada se cerrará con la contrarreloj para corredores de las categoría Elite y UCI (12.00). En la primera estarán dos veteranos de la Región, Eloy Teruel y el caravaqueño Fran García Rus; mientras que en profesionales competirán Rubén Fernández, del Euskaltel, y Luis León Sánchez, quien decidió inscribirse a última hora y tendrá como máximos rivales en su lucha por la medalla a Gorka Izagirre, su compañero en el Astana, y Pello Bilbao. El muleño ya ha sido campeón nacional contrarreloj hasta en cuatro ocasiones (2008, 2010, 2011 y 2012), pero no ha pisado el podio en esta modalidad desde que logró la plata en 2013. El domingo también estará en la ruta, donde defenderá la plata que conquistó en Murcia hace un año por detrás de Alejandro Valverde, una de las grandes ausencias de estos campeonatos.

Las pruebas contrarreloj no se podrán seguir por televisión, pero sí las citas femenina en línea del sábado y la correspondiente a los profesionales masculinos del domingo. En ambos casos los canales serán Eurosport y LaLigaSportsTV.