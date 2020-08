El Cartagena acerca posturas con el Leganés por William

Una de las últimas incorporaciones del mercado del FC Cartagena ya está aquí. Nacho Gil ha sido presentado oficialmente como futbolista albinegro acompañado esta vez por el presidente, Paco Belmonte.

El máximo mandatario albinegro ha destacado que es un jugador que lleva con la unanimidad de la dirección deportiva y tras un análisis exhaustivo. El presidente lo ha definido como "un jugador polivalente que nos va a dar su experiencia en esta categoría. Puede actuar en las tres demarcaciones de ataque, incluso podría decir en las cuatro siendo un poco atrevido. Nos encanta su versatilidad y adaptación a las distintas posiciones", comenta. Ese es el perfil que están buscando en este mercado, asegura Paco Belmonte, versatilidad y adaptación para que un jugador pueda desempeñar distintos roles según requiera el entrenador.

Nacho Gil afirma que lo que le han transmitido desde el club ha sido fundamental para venir, además comparte la idea que tiene sobre el fútbol con Borja Jiménez. El valenciano se describe como un "futbolista que le gusta tratar bien el balón, me siento más cómodo con él, y un futbolista al que le gusta arrancar desde la banda y acabar por dentro", comenta.

En los dos últimos años ha militado en Elche y Ponferradina, dos equipos que en esas temporadas en las que defendió su escudo eran recién ascendidos. Considera que hay una diferencia importante entre la categoría de plata y la Segunda B: "Hay mucha diferencia con la Segunda B, en el sentido de que en cualquier detalle te puedes llevar un partido, es una competición muy complicada. Dos partidos te pueden llevar al play-off como te pueden llevar abajo, no te puedes despistar."

Ha llegado hace poco al club, pero puede decir que este equipo al igual que la Ponferradina el año pasado "es una familia", algo que considera muy importante en Segunda. En esta familia albinegra tiene antiguos conocidos: Quim Araujo y Sergio Ayala fueron compañeros de Nacho Gil en el Valencia Mestalla: "Conocía a Sergio Ayala y Quim Araujo, estuvimos dos años juntos, me han hecho mucho más amena la bienvenida. Hablé con ellos dos días antes de venir cuando todo estaba prácticamente hecho, todo fueron palabras buenas, no tuve que pensármelo", comenta. Por su parte, afirma que intentará aportar su "experiencia en la categoría y muchas ganas".

Las posturas por William, cercanas

Paco Belmonte ha cogido hoy los micrófonos para atender todos los asuntos que salen en la actualidad del FC Cartagena. Hace escasos días aseguraron que las negociaciones por William estaban prácticamente rotas, pero ahora afirma que existe un acercamiento: "Hay acercamiento. Tenemos muy buena relación con el Leganés y con el agente de William, pero aquí tenemos que ganar todos o encontrar un equilibrio. El futbolista quiere seguir aquí, el Leganés quiere encontrar una solución y nosotros queremos contar con William."

En estas últimas horas se han producido novedades. Según Salva Gomis, periodista de 'Mundo Mestalla', el Valencia estaría interesado en conseguir la cesión de Pedro Neves para su filial. Ante esta cuestión Paco Belmonte afirma no saber nada, pero que "conforme avance la pretemporada habrá que ir tomando decisiones, ver si realmente tiene sitio en el primer equipo o no".

Otro de los jugadores cuya continuidad podría no estar del todo clara es la del capitán, Miguel Ángel Cordero. Paco Belmonte asegura que no hay nada definitivo: "Es una situación que nos la va a marcar el mercado. Hay futbolistas que están en el punto de mira según lo que nos ofrezca en el mercado. Si tenemos dos muy buenas opciones para la posición de '6', al igual que ayer se le comentó a Miguel Ángel la situación a día de hoy, a lo mejor dentro de diez días cambia.", apostilla Paco Belmonte.

El próximo domingo el Cartagena jugará el primer amistoso de la pretemporada frente al Villarreal. Desconocemos qué jugadores serán los que pondrá en liza Borja Jiménez, alguno posiblemente sea de los que estén en la rampa de salida. Paco Belmonte ha querido normalizar esta situación: "Lo que no podemos esconder es que hay jugadores que tienen que salir y hay otros que van a entrar. No estamos descubriendo nada nuevo", comenta, además afirma que esas salidas se producirán "con el cariño, cautela, educación, compromiso y respetando lo que nos han dado, pero estamos en una categoría en la que no podemos fallar y las valoraciones deportivas hay que hacerlas, esto no es una ONG, es un equipo de fútbol".

Son situaciones que afirma que pueden entristecerles, porque el Cartagena es un club cercano, "pero hay que abordar las situaciones con la misma profesionalidad y entereza con la que las hemos afrontado siempre", considera Paco Belmonte. Frente al Villarreal, además, ha adelantado el presidente albinegro que muy probablemente se estrenen las nuevas equipaciones que portará el FC Cartagena este año. En las próximas horas habrá novedades.

Donde también hay novedades es con la remodelación del estadio. Ya se ha retirado el césped completamente y las obras progresan con buen ritmo. Paco Belmonte afirma que el Cartagonova estará listo para la segunda jornada. Aproximadamente para el 27 de septiembre el Cartagena podrá jugar el primer partido de la temporada en su casa.

Paco Belmonte no se había pronunciado aún hasta el momento sobre la polémica con Isaac Jové y ha querido zanjarla: "Se ha solucionado como se tenía que solucionar. Se hizo la incorporación con el tema deportivo como prioridad y al final hay otros aspectos que no gustan, pero no ha dejado de venir Isaac Jové porque lo diga la afición, aunque quede un poco feo decirlo.", dice Paco Belmonte. "Se respeta al máximo a la afición como hacemos siempre y se tiene en cuenta su opinión como club abierto que somos, porque cuando veo que tenemos 8.700 abonados es para dar las gracias infinitamente y máxime con la situación en la que estamos. Se tenía que resolver así. ¿Se tenía que haber llegado a ese punto? Quizá no, pero se ha resuelto como se tenía que resolver".