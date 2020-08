Una negociación con fecha de caducidad

Desde la barrera. Así están viviendo en Nueva Condomina la negociación que provocaría la marcha de Armando del Real Murcia y la llegada de Yeray González a la plantilla entrenada por Adrián Hernández. El club grana es uno de los protagonistas de la operación, sin embargo, ahora mismo es un actor secundario, y es que la pelota para que el trueque acabe llevándose a cabo está en el tejado del Hércules.

Parecía sencillo el intercambio. Ambas entidades estaban de acuerdo. Armando, que nunca ha encontrado cariño en Adrián Hernández, tenía sobre la mesa la oferta del Hércules, y los alicantinos, para compensar a los murcianistas por la salida del centrocampista, enviarían a Nueva Condomina a Yeray González, jugador que no entra en los planes de los del Rico Pérez.

Parecía el plan perfecto hasta que saltaron a la palestra los famosos flecos. Y fue en ese instante cuando la operación quedó totalmente bloqueada, hasta el punto de que apenas se ha avanzado en los últimos días.

El pasado viernes parecía que todo iba viento en popa y que el intercambio se cerraría a principios de esta semana, sin embargo, la alta ficha que Yeray González tiene firmada con el Hércules y que ascendería a los alrededor de 130.000 euros lo ha paralizado todo. Los alicantinos saben que el Real Murcia solo asumiría unos 55.000 euros -misma cantidad que tendría que abonar a Armando si éste se mantuviera en la plantilla-, por lo que el problema está en quién paga los 70.000 euros restantes al tinerfeño, que no quiere verse perjudicado económicamente.

«El trueque Armando-Yeray tiene muchos flecos para cerrar la operación al ser una negociación a cuatro bandas», decía ayer Carmelo del Pozo, director deportivo del Hércules, en una rueda de prensa en la que se mostró confiado en que todo llegue a buen puerto. Esa misma esperanza tienen en Nueva Condomina, sin embargo en el Real Murcia no no están dispuestos a estar mucho tiempo a la espera. Así lo explicaba Francisco Cobacho, consejero grana, en declaraciones a esta redacción. «Nuestra intención es que todo quede cerrado en dos o tres días, poque no queremos esperar mucho más allá de esta semana», comentaba el murciano, dejando entrever que si el Hércules no logra alcanzar un acuerdo con Yeray que desbloquee la operación y que permita llevar a cabo el intercambio previsto, el Real Murcia daría un paso atrás, manteniendo a Armando en su plantilla si no llega ninguna otra oferta interesante.

En Nueva Condomina no quieren que unas negociaciones de las que son ajenos -las que llevan Hércules y Yeray para alcanzar un acuerdo económico- influyan en la planificación deportiva de una plantilla que esta tarde realizará su primer entrenamiento de la pretemporada. Y es que, ante la falta de acuerdo entre el centrocampista tinerfeño y los alicantinos, el culebrón se podría alargar durante bastante tiempo, ya que el jugador, un nombre atractivo en Segunda B y con cartel pese a la mala temporada de los del Rico Pérez, no tiene prisa para resolver su situación a la espera de alguna oferta que se pueda acercar a lo que actualmente tiene firmado con los blanquiazules.



Libres de coronavirus

Mientras se intenta avanzar en las conversaciones, se espera que esta tarde Armando esté presente en el inicio de la pretemporada del Real Murcia. Los granas, aunque no hay confirmación oficial, llevarán a cabo su primer entrenamiento después de que el pasado lunes se aplazase la vuelta al trabajo por un caso sospechoso de covid en un integrante del cuerpo técnico. Finalmente todo quedó en una falsa alarma y el Real Murcia se pondrá hoy en marcha.