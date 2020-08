José Alcolea volverá a ser candidato a la presidencia de la Federación Murciana

Las federaciones deportivas tienen que elegir en 2020 nuevo presidente. En la Región de Murcia hay varias que han llevado ya a cabo sus procesos electorales, como rugby, fútbol o bolos cartageneros, pero hay otras que acaban de dar el paso, como atletismo o tenis. Esta última, que en los últimos cuatro años ha estado presidida por José Alcolea Heras, ha dado ya los primeros pasos, como es la aprobación del calendario electoral, que concluirá a mitad de octubre. El hasta ahora presidente, quien sustituyó en el cargo al fallecido Antonio García Alarcón, ya ha anunciado su intención de concurrir de nuevo a los comicios. De momento no se ha postulado ningún candidato más y salvo sorpresa será el único.

«Mi intención es presentarme de nuevo porque después de las reuniones que he tenido en las últimas semanas, he encontrado el beneplácito de todos los clubes», afirma Alcolea, quien también señala que «de no haber encontrado ese consenso, me hubiera replanteado mi propósito de seguir adelante».

La Federación Murciana, asimismo, ha tenido que cambiar su programa de actuaciones debido al coronavirus. «Hemos tenido que rectificar el presupuesto de este año porque se nos han caído muchos ingresos, así como patrocinadores y licencias. Hemos tenido que modificarlos a la baja para adaptarnos a la nueva situación, pero pese a ello hemos creado una partida extraordinaria para ayudar a los clubes que más lo necesitan con bolas y material para que puedan reanudar su actividad. Ahora mismo no sabemos cómo van a arrancar las escuelas en septiembre, pero el propósito es que vuelvan a la actividad», expresa el murciano.

El tenis regional ha podido celebrar sus Campeonatos Regionales en las categorías de base, pero sin embargo, ha visto cómo el Memorial Tono Páez-Campeonato de España Alevín por equipos, que anualmente se celebra en el Cordillera por estas fechas, se ha tenido que suspender por el coronavirus.