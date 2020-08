Locos por las largas distancias

Sesenta y cinco aficionados a las grandes distancias, cansados de no poder competir por el coronavirus, decidieron 'quemar' zapatillas con una novedosa iniciativa virtual. El reto no estaba exclusivamente en la distancia, sino en el tiempo corriendo porque se plantearon hasta cuatro modalidades, tres con el cronómetro en mano (6, 12 o 24 horas), y otra sobre 100 millas, es decir, la friolera de 166 kilómetros.

La idea surgió del equipo formado por el albaceteño Francisco Javier Pérez Córdoba, encargado de controlar las aplicaciones, los murcianos Manolo Rico y Ginés Soto, organizador del Circuito Corre por Murcia, y el toledano Andrés Vázquez, quien se puso al frente de las inscripciones. Corredores populares de toda la Región de Murcia, Brasil, Argentina, Barcelona, Madrid, Castellón, Málaga y Valencia se sumaron al reto. Ni las altas temperaturas del mes de agosto impidieron que estos 'locos' se lanzaran al asfalto o la montaña.

Las 100 Millas las completaron seis corredores, uno de ellos el murciano Manolo Rico, quien necesitó dos intentos: "El primero lo planifiqué mal. La hora de la salida no fue la adecuada y me fui con mucho peso en la mochila. A los 60 kilómetros lo dejé", explica. Pero a la segunda sí fue la vencida: "Salí por la tarde, a las siete. Teníamos 48 horas para hacerlo, un buen margen. El primer día estuve rodando hasta que a las tres decidí irme a descansar hasta las seis. Regresé y solo paré a mediodía para tomar algo. Durante toda la tarde continué y por la noche me fui a dormir a las dos y media para engancharme de nuevo a las seis. En total fueron 28 horas en movimiento que se fueron a las 40 con las paradas", comenta este veterano ultramaratoniano. Y como no fue suficiente, tres días después "me enganché de nuevo e hice 90 kilómetros en 24 horas".

Paco Robles, que hizo la distancia en 25 horas y 11 minutos, fue el mejor en la categoría de más de 50 años (veteranos), donde también participó José Antonio Sánchez Serrano. En menores de cincuenta (senior), Ismael Zárate, del Grupo Montañeros Benasque, completó el reto en solo 18 horas y 58 minutos. Juan Gutiérrez (33h.46) y Óscar González (36h.07) también lograron la proeza. Este último tuvo un recibimiento muy especial en Arañuel, un pueblo de Castellón. Para celebrar que había completado las 100 millas, en la entrada de la localidad se concentró un grupo de amigos y vecinos que lo recibieron haciendo sonar bocinas y lanzando confeti. Un momento muy especial, sin duda, el que vivió este corredor popular.

La organización recogió los resultados de todos los participantes a través de las numerosas aplicaciones que existen para ello, la más popular Strava. Pero en esta ocasión no se limitó solo a una con el fin de dar más facilidades. Además, se establecieron premios en 6, 12 y 24 horas, dividiendo a los participantes en mayores (veteranos) y menores de 50 años (senior).

Las 24 horas veteranos fueron para Julio Rivera, del Tragamillas Orihuela y que completó 160 kilómetros, y las senior, para Jordi Asensio, del CorreXCrevillent, que se quedó en 113.

En las 12 horas, Katharina Muhlhoff, del Els Sitges Burjassot, fue la única mujer que se atrevió a tomar parte en la misma y se fue hasta los 101 kiómetros. En veteranos, Peio Fadrique Fadrique, del Euskaldounon Txokoa, realizó 71.459 metros, mientras que en senior, Fernando Soriano Rubio, del Ultra Trail Huelva, se fue hasta los 120 kilómetros.

Las 6 horas fue la modalidad con mayor número de participantes, entre las que hubo varias murcianas, como Laura López Rubio. Katharina Muhlhoff, que completó 60 kilómetros, fue la mejor en senior femenino, mientras que en hombres la victoria fue para Wandemberg Barboza de Carvalho. Entre los veteranos, Antonio Tarazona, con 61,8, y Rosa María Carballo, del Janes Sport Arenys y con 36, se alzaron con la victoria.

Y para dar ofrecer el aliciente de participar por equipos, la organización también estableció clasificaciones en 6, 12 y 24 horas, siendo dos el mínimo de integrantes de cada uno. Un equipo de Yecla, formado por Vanessa Lorenzo, Chemier Mendoza Cerdeño y Rosa María Díaz Puche fue el único en las 24 horas.

Jordi Asensio, Paco Robles, Katharina Muhlhoff, Peio Fadrique, Francisco Javier Pérez Córdoba, Óscar González, Ismael Zárate, Juan Gutiérrez, Manolo Rico, Imanol Benito, Fernando Saugar, Araceli Guerra, José Antonio Sánchez Serrano, Lourdes Mas Belén, César Romero, Luis Trullenque, Héctor Romero, Eva Cano, Antonio Edmilson de Freitras, José Martos, Wandemberg Barboza, Adalberto Maidana, César López, Sarah Watkins, Laura López, Ginés Soto, Mari Carmen Iniesta, Manuel García, Julio Rivera, Rosa María Carballo, Antonio Segura, Francisco Javier López, Daniel Fernández, Fernando Soriano, Pepe Turón, Agustín Martín, José Cristiano de Oliveira, Daniel Fernández, Fernando Soriano, Luis Sánchez, Rosa Sobrino, José Cristiano da Silva, Daniel Rodríguez, Gonzalo Patricio Frías, Víctor Almero, Rubén Romero, Juan Andrés Camacho, Enrique Benito, Rubén Delgado, Alberto Costilla, Antonio Tarazona y Rubén Romero Manrique. Todos ellos dejaron inscrito su nombre en este reto solo apto para aficionados a las grandes distancia.