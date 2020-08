Santi Jara, Etxeberria, José Ángel, Ayala y Araujo no seguirán en el Cartagena

Santi Jara, Etxeberria, José Ángel, Ayala y Araujo no seguirán en el Cartagena

No hace tanto que consiguió el segundo ascenso a Segunda A en toda la historia del FC Cartagena. Es uno de los héroes de Málaga con total merecimiento. Álex Martín comenzó la temporada anterior siendo una de las apuestas que hizo la directiva por la juventud. Con el paso del tiempo se hizo un hueco en la plantilla hasta que jugó la final por el ascenso frente al Atlético Baleares e hizo historia vestido de albinegro.

Hoy ha sido presentado como jugador en propiedad del FC Cartagena. El club, convencido de su potencial no ha dudado en ir a por su fichaje. Manolo Sánchez Breis ha destacado el gran año que hizo la pasada temporada: "El año pasado con los minutos que nos dio sobre el terreno de juego se ganó estar esta temporada con nosotros. Es un futbolista en el que teníamos depositadas muchas ilusiones y esperanzas, y con su rendimiento ha demostrado que tiene sitio en el fútbol profesional", asegura el director general deportivo.

El canario en su primera intervención como jugador albinegro le ha agradecido a Borja Jiménez, Paco Belmonte y a Manolo Sánchez Breis la oportunidad de estar en el Cartagena, "un gran club", como él mismo ha manifestado: Siempre he querido venir aquí porque me siento como en casa, estoy muy feliz, con los compañeros y me siento muy querido por la afición. Ojalá esté muchos años aquí dando el máximo nivel".

Borja Jiménez ha jugado un papel muy importante en su fichaje por el Cartagena, le ha devuelto la confianza, asegura: "Ha sido muy importante, en tema de confianza, sobre todo. Me ha llenado ese poquito que tenía de volver a mi posición, volver a competir y sentirme importante", afirma el defensa canario.

Álex Martín ha preferido estar en el proyecto albinegro, a pesar de que el Leganés, club del que antes era propiedad, está en la misma categoría. Incluso cree que el proyecto del Cartagena puede superar al de los pepineros: "Este club está haciendo las cosas bien, ya lo demostró el año pasado. Este año es importante competir al máximo y hacer un buen año". Además, destaca que "desde el primer momento he querido venir aquí porque estoy cómodo, me siento querido, soy un afortunado por estar en este gran club".

En ocasiones ha jugado de lateral con Munúa, pero acabó desempeñándose en su posición natural, de central, con Borja Jiménez. No duda en jugar donde sea con tal de ayudar al equipo: "Donde se necesite voy a estar", afirma tajantemente Álex Martín. El canario asegura que no cesará de trabajar todos los días para aportar al equipo y buscar su hueco: "Mi objetivo es el mismo: entrenar día a día, aportar al equipo, dando el máximo nivel. Es un año muy importante para todos y tengo las esperanzas puestas en que será un gran año". Además, considera que, por los jugadores, la directiva y el staff técnico que tiene el Cartagena "va a ser un buen año y vamos a dar el máximo nivel todos".



Las negociaciones por William, rotas

Manolo Sánchez Breis también ha tenido tiempo para desgranar la actualidad más inmediata del Cartagena en cuanto al mercado. Apenas queda un mes para el inicio de la competición y además de firmar fichajes, hay que dar salidas. Uno de los fichajes que tiene en vilo a la afición del Cartagena es el de William de Camargo. El director general asegura que las negociaciones con el Leganés están en un mal momento: Se podría decir que a día de hoy las relaciones con el Leganés en esta operación están prácticamente rotas. Veo complicado poder llegar a un acuerdo. Las posturas están muy lejanas, y no puedo ser optimista. Las negociaciones están prácticamente rotas".

Otro de los jugadores que jugaron cedidos la temporada anterior y no regresará será Johannesson. De momento, el club tiene claros con qué jugadores no cuenta para la próxima temporada y ya se lo ha comunicado: "Están trabajando con absoluta profesionalidad, saben cuál es la postura del club y nosotros sabemos la suya. Están recibiendo ofertas de otros equipos y nosotros recibimos ese interés y las propuestas de los conjuntos que están interesados en ellos". Es el caso de Santi Jara, Markel Etxeberria, José Ángel, Sergio Ayala y Quim Araujo. El club no cuenta con ellos y quiere buscarles una salida.

Por otro lado, tampoco descarta que Vinicius Tanque salga cedido "si el mercado nos ofrece algo que consideremos que nos puede mejorar en esa demarcación". El Cartagena tiene dos plazas de extracomunitarios, ahora mismo ocupadas por el ariete brasileño y Coco Carrasquilla. Si traen a otro extracomunitario, uno deberá salir.

En el apartado de incorporaciones, el club anunció ayer la llegada de Nacho Gil, un extremo polivalente procedente de la Ponferradina. Manolo Sánchez Breis ha descartado que venga para "sustituir" a nadie: No es un jugador que hayamos firmado para jugar principalmente en la banda izquierda. Es un futbolista polivalente que lo ha hecho muy bien en diferentes posiciones. No es un jugador que venga a sustituir a nadie".

El Cartagena ya tiene cerrados tres amistosos frente a Villarreal, Tenerife y Mallorca. El amistoso frente al conjunto groguet se ha aplazado debido a la aparición de un positivo en COVID-19. Breis ha señalado que intentarán jugar cinco o seis amistosos de preparación. Para zanjar la polémica de Isaac Jové, Manolo Breis le ha deseado lo mejor añadiendo que no le gustan "las repetidas manifestaciones en contra de alguien, en general. No se consigue nada. El tema está cerrado y solo nos queda mirar para adelante"