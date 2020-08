Un gran lío de 102 equipos

La Segunda División B de la temporada 2020-21 está en vilo. Todavía no se sabe cuándo comenzará y, además, la Federación Española (RFEF) estudia cómo encuadrar a los 102 equipos que la componen tras el aumento de conjuntos vivido en la categoría

Tras decidirse detener la competición y que no habría descensos, pero sí ascensos, la RFEF se topó con 18 equipos más y decidió que otros dos subieran para cuadrar la división de bronce: 5 grupos de 20 equipos. El problema surgió con los campeones que no lograron subir; había cuatro y tras conocerse varios positivos por coronavirus se canceló el play off y se decretó que subieran todos: ahora ya hay 102 equipos.

Los conjuntos que disputarán la Segunda B son: Deportivo, Compostela, Coruxo, Pontevedra, Ferrol y Celta B de Galicia (6); de Asturias (6): Covadonga, Langreo, Oviedo B, Sporting B, Marino Luanco y Lealtad; Cantabria (2): Racing, Laredo; País Vasco (10): Athletic B, Real Sociedad B, Amorebieta, Alavés B, Barakaldo, Leioa, Real Unión, Arenas, Izarra y Portugalete; La Rioja (3): SD Logroñés, Haro y Calahorra; Navarra (3): Mutilvera, Osasuna B y Tudelano; Aragón (3): Tarazona, Ebro y Ejea; Castilla y León (8): Numancia, Valladolid B, Cultural Leonesa, Zamora, Burgos, Guijuelo, Salamanca y Unionistas. Madrid (8): Atlético B, Navalcarnero, Majadahonda, Castilla, Inter, Las Rozas, Getafe B y Sanse; Castilla La Mancha (4): Socuéllamos, Villarrubia, Talavera y Villarrobledo; Cataluña (10): Cornellà, Barça B, Hospitalet, Lleida, Olot, Espanyol B, Llagostera, Nàstic, Prat y Badalona; Valencia (8): Atzeneta, Villarreal B, La Nucía, Levante B, Valencia B, Hércules, Orihuela y Alcoyano; Murcia (4): Yeclano, Lorca Deportiva, Real Murcia y UCAM Murcia; Andalucía (13): Marbella, El Ejido, Betis B, Córdoba, San Fernando, Linense, Sevilla B, Cádiz B, Recreativo, Sanluqueño, Algeciras, Granada B y Linares; Extremadura (5): Extremadura, Badajoz, Villanovense, Don Benito y Mérida; Canarias (3): Tamaraceite, Las Palmas B y CD Marino Tenerife-Sur; Illes Balears (4): UD Ibiza, Peña Deportiva, Atlético Baleares y Poblense; además de Andorra y Melilla.

Habrá cinco grupos

La idea es conformar 5 grupos de 20 equipos (ahora tendrá que haber dos con 21), que se dividirán en subgrupos de 10 (habrá dos con once) para hacer ligas cortas. Tras esa primera fase, habrá una segunda para luchar por el ascenso (4 plazas), clasificarse para la 2ª B Pro y evitar el descenso.

El problema que tiene la RFEF es cuadrar los grupos, que en principio es por proximidad geográfica. Ante las dificultades, se plantea separar a los equipos de las islas (Balears y Canarias) y repartirlos en distintos grupos, con la excusa de que por obligación tienen que viajar a la Península.

Al respecto, una primera opción que se ha planteado es meter a Ibiza y Peña Deportiva, junto al Melilla, con los de Murcia y tres andaluces (Ejido, Granada B y Linares). La RFEF espera desvelar los grupos en breve. En el otro subgrupo que después se cruzaría con éste estarían solo andaluces (Marbella, Betis B, Córdoba, San Fernando, Linense, Sevilla Atlético, Cádiz B, Recreativo de Huelva, Sanluqueño y Algeciras).