José María Salmerón: "No me importa dejar la portería a cero o no, lo que yo quiero siempre es que ganemos"

Entrenador del UCAM Murcia. El conjunto universitario mira al pasado para repetir en el futuro. Los azuldorados quieren reivindicarse en una campaña más que importante en el futuro de los equipos de Segunda B. Con el regreso de Salmerón y de Biel, aspiran a todo y quieren volver al play off.

La ilusión vuelve a reinar en el UCAM Murcia. Ya son tres temporadas en las que los universitarios no han cumplido los objetivos. Desde su regreso a la Segunda B no han conseguido entrar en play off a pesar de haber invertido en grandes proyectos todas las temporadas. Con la vuelta de José María Salmerón (Almería, 23 de octubre de 1966) al banquillo, el técnico que llevó al UCAM a su primer y único ascenso al fútbol profesional, los ánimos se han renovado y los universitarios vuelven a optar a todo. Salmerón repasa la actualidad de la Segunda B, la gestión de la RFEF para la próxima temporada y analiza su equipo de cara al próximo curso.

¿Qué le enganchó al mundo del fútbol? Fue jugador, y ahora entrenador?

Desde niño prácticamente nací con un balón. Desde muy joven jugaba al fútbol. Fiché por el Madrid con 14 años y estuve siete años allí. He vivido siempre en este mundo. Llevo toda mi vida en el fútbol.

¿De qué puesto ha disfrutado más, de futbolista o de técnico?

De futbolista. Disfruté muchísimo como jugador. Quitando el tema de las lesiones, es mucho mejor ser futbolista. Aunque también es verdad que cuando fui jugador también era bastante entrenador.

Tema Federación Española. Tras la reunión con las territoriales, la cosa sigue igual. Aún no se sabe nada de fechas y parece que se están lavando la manos?

No han aclarado nada. Lo que nos aclara a nosotros es que pongan una fecha de inicio, que nos digan qué medios tenemos que poner, qué protocolos, qué necesitamos para empezar la competición. Eso es lo que realmente esperábamos. Queremos soluciones como trabajadores que somos. Miles de personas que vivimos, directa o indirectamente de Segunda B, necesitamos medidas y protocolos para que todos tengamos seguridad, como cualquier trabajador. En principio nos dijeron 26 de septiembre y empezamos la pretemporada pensando en esa fecha.

¿Le da la sensación de que están improvisando continuamente?

No sé si improvisan o no. Pero lo que sé es que no están dando soluciones. Si para la Primera y la Segunda tienen soluciones, para nosotros también. Pagamos nuestros impuestos, vivimos 24 horas para nuestra profesión, al final como en un club profesional. Yo he jugado en Primera División, en Segunda, en Segunda B, y también he entrenado muchos años en Segunda A, en B y hago el mismo trabajo cuando estoy arriba que cuando estoy abajo. Todo el mundo paga su Seguridad Social y sus impuestos. Ahí nadie me dice que soy amateur. Quiero las mismas posibilidades que en Primera y en Segunda.

¿Le molesta que la RFEF diga que la Segunda B no es una categoría profesional?

Sí, me molesta. Realmente me siento profesional, pago como un profesional, entreno como un profesional y me dedico a mi trabajo como un profesional. Tengo muy claro que la Segunda B es una categoría profesional. Se nos ha autodenominado así y nos han intentado colocar en una situación que no es normal para nosotros.

¿Esta incertidumbre cree que está paralizando el mercado de fichajes?

Sin duda. Hay una incertidumbre muy grande. Incluso jugadores que podemos traer y quieren estar aquí están con esas dudas de cuándo se va a jugar o si se va a jugar.

Vuelve a un club con el que ascendió a Segunda. ¿Teme que se le exija más por ello desde el principio?

Es normal. Yo siempre intento calmar esas situaciones desde el primer momento, que no haya estrés en el tema deportivo. Tenemos que ser prudentes, hacer una buena plantilla y después un buen equipo dentro de la misma plantilla y que podamos hacer un gran año.

Las segundas partes no son buenas. O eso dicen.

No estoy de acuerdo con ese tópico. Tenemos que trabajar, hacer las cosas bien y la meta es ascender. Pero son 102 equipos en la categoría y van a subir cuatro a Segunda. Yo quiero hacer un gran año, independientemente del ascenso.

El otro día Julio Algar me comentaba que la nueva Segunda B Pro traería más problemas que beneficios. ¿Está de acuerdo con él?

Yo creo que no. Si sirve para que no nos llamen más 'amateurs' está bien. Hay que profesionalizar más la competición, aunque ya lo somos. Realmente, me parece que hacer una competición que tenga una mejor estructura, donde se cuente mejor los pagos y todas las situaciones que puedan ser deportivas, es bueno para todo el mundo. Al final hay que poner unas reglas tanto económicas como deportivas y eso es lo que queremos, que esté todo controlado.

La implementación de la Segunda B Pro hace que esta temporada adquiera un plus de importancia pero, ¿es quizá la más importante desde que está entrenando?

Es una temporada muy importante porque como mínimo tenemos que meternos en la Pro. Pero claro., todos los clubes dirán lo mismo, porque el año siguiente solo se podrá ascender a la Pro, nunca a Segunda A. Entonces, 40 equipos se van a mantener en una categoría pero otros 60 es como si descendieran. Se está notando esto a nivel del mercado.

¿Qué le ha dicho José Luis Mendoza en su vuelta? En su anterior etapa le apretó bastante.

No me apretó. Tenéis una sensación que no es cierta. Nunca me he sentido presionado por nadie. Siempre hemos tenido una buena relación con José Luis y con toda la familia. Es normal que a nivel futbolístico, cuando se pierde o hay situaciones complicadas, haya tensión, pero es algo normal.

Su salida del Murcia dejó muchas incógnitas y nunca se ha manifestado públicamente sobre ello. ¿Se sintió engañado?

No. Le debo mucho al Murcia. Me he sentido muy querido por la afición, los trabajadores, por todo lo que es el club. Al final los dirigentes se van y entran. Obviamente hay buenas y malas gestiones, pero estoy muy orgulloso de haber pertenecido a ese club, del que aún guardo grandes amigos.

Por mala fortuna, tanto en el Recre como en el Murcia tuvo problemas con los impagos? ¿Cuál de las dos etapas la vivió de peor manera?

Siempre que hay un episodio de impagos es algo muy parecido. En el Recre fueron cuatro meses pero a partir de enero ya no hubo ningún problema. En el Murcia se vivió hasta el final, hasta el play off. Se debían bastantes meses y no son las mejores condiciones para afrontar una fase de ascenso. No digo que perdiéramos por eso, pero sí que afectó.

¿Afectan mentalmente a la hora de trabajar esos meses de impagos?

Sí. Nosotros, como cuerpo técnico, tratamos de solucionar todos los problemas que puedan tener los jugadores, a nivel económico, personal? El problema viene cuando te vas a casa, no te pagan y tienes que pagar muchas cosas. Intentamos pasar ese episodio como un grupo.

Cambiando de tema. ¿Cómo ve a su equipo hasta el momento en los entrenamientos?

Tenemos todavía muy pocos jugadores del primer equipo. Estamos entrenando con 12 jugadores y ocho del filial. Seguimos esperando a que vayan viniendo futbolistas e ir puliendo el equipo. Tenemos expectativas de hacer un gran año. Creo que el venir al UCAM es un activo seguro en el sentido de que todos los problemas económicos de los que hemos hablado anteriormente no los tenemos, tenemos grandes infraestructuras y solo nos dedicamos a entrenar y jugar. Es un plus para cualquier jugador que pueda hacerlo.

El UCAM se ha dado prisa en cerrar la portería bien pronto con el retorno de Biel Ribas y la contratación de Unai. ¿Cree que es un puesto imprescindible para un equipo puntero?

En realidad son importantes todos los puestos. La portería se ha cerrado rápido y bien con dos buenos porteros. Conozco a Unai de la Real Sociedad y es un gran portero, y a Biel Ribas lo conozco perfectamente porque llevo ya varios años con él. Tenemos que cubrir los demás puestos para ser un equipo competitivo.

Se está hablando mucho de que el UCAM será uno de los equipos candidatos a subir de categoría por su fichaje, el de Biel, Mustafá el pasado invierno, la continuidad de Rafa de Vicente? ¿Es ese el objetivo real?

El objetivo es devolver al UCAM a los primeros puestos, pero es difícil. Decir ahora que vamos a ascender cuando somos tantos equipos, con tantos proyectos económicos muy potentes, es complicado. Solo cuatro van a ascender. Lo que buscamos es ser un equipo competitivo, hacer las cosas bien, que tengamos una seña de identidad y que podamos dar lo máximo. Pero sabemos que es un año complicado y será difícil de por sí clasificarse para la liga Segunda B Pro.

Han pasado diez entrenadores desde su marcha del club. ¿Por qué cree que no ha terminado de cuajar ningún proyecto desde entonces?

Es complicado para mí, no te puedo decir. Me imagino que habrá sido por muchas situaciones, pero desde fuera no sé qué ha podido fallar.

¿Ha pedido el fichaje de Charlie Dean? Ya coincidieron en el Real Murcia?

Pedro es el que hace los fichajes, el que está todo el día al teléfono y el que lleva el control de la situación. Es verdad que insistimos mucho en el fichaje de Charlie porque es un central con muy buenas cualidades y que realmente nos potencia ese puesto. Pero bueno, tanto Pedro como yo estábamos de acuerdo en que Charlie era un jugador idóneo para nosotros.

En sus anteriores etapas en la Región recuerdo el término del 'unocerismo' en sus equipos, ya que en muchas ocasiones ganaba por la mínima. ¿Opina que es un término positivo o negativo?

A mí lo que no me gusta es poner etiquetas. No me gustan. A mí no me gusta dejar la portería a cero, lo que quiero es ganar. Yo no tengo una obsesión en dejar la puerta a cero. Quiero ganar y hacer el mejor partido posible. Eso sí, trabajamos mucho para que eso suceda y el equipo sea cada vez más fuerte.

Si Pedro Reverte le llama y le pregunta si ficha a Elady o Jara, ¿cúanto tardaría en darle el visto bueno?

Son jugadores que cualquier equipo de la parte alta de Segunda B les daría el visto bueno. Muchos equipos están detrás de ellos pero ahora mismo son jugadores del Cartagena y tienen nivel para estar en Segunda. Yo he podido trabajar con ellos y la verdad es que son dos futbolistas que todos los equipos quisieran tener.

¿Es el año perfecto ahora que el Cartagena, uno de los cocos, no está en la categoría?

No sabemos ni cuándo empezamos, como para saber si es el mejor año. Es cierto que el Cartagena hace siempre equipo para estar en los primeros puestos, pero sin conocer los grupos, es difícil de saber por el momento. Ojalá sea un gran año para todos.