El pasado se vuelve en contra de Isaac

Unas declaraciones que realizó Isaac Jové en abril de 2012 después de un derbi FC Cartagena-Real Murcia en una entrevista que concedió a La Opinión, le han costado al cartagenero tener que dimitir sin tomar posesión del cargo de segundo entrenador del filial albinegro. Cuando Paco Belmonte, Manolo Sánchez Breis y Pepe Aguilar pensaron en el exfutbolista para ayudar al cántabro en las tareas de dirección de los cachorros cartageneristas, no se podían imaginar que la frase «la afición del Murcia es bastante más respetuosa que la del Cartagena» iba a traer tanta cola. Las declaraciones las realizó justo después de un duelo regional donde Isaac Jové tuvo que escuchar numerosos insultos en su ciudad natal. También recordaba en la misma entrevista esos cánticos de los seguidores albinegros cuando el Murcia descendió en Girona en una tarde lluviosa mientras que el Cartagena, ya salvado, sufría una goleada en el Cartagonova frente al Albacete (0-4) que en condiciones normales habría desatado una pañolada contra el equipo local. Pero la desgracia del eterno rival tapó aquella tarde todo.

Más de ocho años después, Isaac Jové, que perteneció en sus inicios al club, que entonces se denominaba Cartagonova, las declaraciones volvieron a cobrar vigencia nada más anunciar el club el miércoles por la tarde que entraba a formar parte del cuerpo técnico cartagenerista. En la red social Twitter comenzaron a sucederse los comentarios en contra del fichaje. Y solo 24 horas después, tras una catarata de críticas, Isaac Jové le dio a esos aficionados lo que querían: su dimisión.

Isaac Jové, a través de su cuenta en Twitter, pidió disculpas: «Con mi llegada a la cantera del FC Cartagena me gustaría aclarar las desafortunadas declaraciones que realicé en su momento. Me considero cartagenero, con mucho orgullo, jugué en las bases del Cartagena, mi familia es Cartagenera y por ese motivo me sentí muy dolido cuando una parte minoritaria de la afición me trató mal en mi ciudad. Considero a la afición Cartagenera tan respetuosa como cualquier otra, generalicé y me equivoqué». Sin embargo, el cartagenero de origen mallorquín no encontró el perdón y fueron muchos los usuarios que siguieron insultándolo. La tensión creció ayer a mediodía cuando la Federación de Peñas del FC Cartagena abrió una crisis con la entidad a través de un comunicado: «No podemos permanecer inmunes ante las peticiones de nuestros peñistas y peñas y manifestamos nuestro malestar por el fichaje como segundo entrenador del filial de Isaac Jové». El club se mantuvo en silencio. De hecho, durante la presentación de Sergio Lozano, Sánchez Breis no realizó declaraciones, como es habitual. Cuando terminó el acto despachó a los periodistas sin esperar preguntas.

A primera hora de la tarde llegó el comunicado de Isaac Jové anunciando su renuncia al cargo: «Debido a la situación que se está generando y por preservar la integridad de mi familia y mis hijas cartageneras, he tomado la decisión de no comenzar en el proyecto del FC Cartagena», escribió. También agradeció posteriormente a Paco Belmonte, Sánchez Breis, Pepe Aguilar y Paco Sánchez «la oportunidad ofrecida deseando al club el mayor de los éxitos. También agradecer los apoyos que he recibido de la gente que me desea lo mejor y me quiere. Hay que ser profesional, evolucionar en la vida y no fomentar el odio». El club, posteriormente, utilizó su mensaje para lanzar otro muy escueto: «Desde el FC Cartagena queremos desearte mucha suerte en tus próximas etapas profesionales». Así concluyó la nueva etapa en la entidad de Isaac Jové, que apenas duró 24 horas y sin llegar a ponerse a trabajar.