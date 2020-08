Sergio Lozano: "Venir al Cartagena es lo mejor para crecer como futbolista"

La perla de la cantera del Villarreal ya está en Cartagena. Sergio Lozano ha sido presentado ante los medios de comunicación apoyado en el director general, Manolo Sánchez Breis, que le ha acompañado en su presentación.

Breis ha agradecido al Villarreal las facilidades que les han dado para que fructificasen las cesiones de Simón Moreno y Sergio Lozano, que espera que ayuden a conseguir "muchos éxitos". Además, destaca que es una de las "perlas" del Villarreal. Manolo Sánchez Breis está feliz por haber firmado este jugador, del que espera que dé un gran rendimiento: "Os puedo asegurar que hemos firmado uno de los centrocampistas jóvenes más prometedores de nuestro fútbol. Nos va a dar muchísimo, es un futbolista que nos dará muchísimas alegrías".

Lozano ha agradecido al Cartagena la oportunidad que le han brindado. Afirma estar ilusionado con su llegada a Cartagena, para ponerse a las órdenes de Borja Jiménez. De su nuevo equipo y el entrenador ha destacado que "no lo conocía mucho", pero le han hablado muy bien de él y le transmite "cosas buenas", afirma. Además, asegura que los compañeros y el cuerpo técnico le han tratado muy bien en su llegada.

El centrocampista valenciano ha tenido la posibilidad de hacer la pretemporada con el primer equipo y esperar a ver qué ocurría con su futuro, pero asegura que "pero venir a un club histórico como el Cartagena es lo mejor para crecer como futbolista y como persona". No duda en deshacerse en elogios con la que será a partir de ahora su casa: "Creo que el Cartagena es un gran club, ahora mismo está donde se merece. Podemos hacer un gran año y hacer algo bonito".

Después de nueve años en la cantera del conjunto groguet asegura que no ha sido sencillo salir de casa para embarcarse en su primera aventura en Segunda División: "Después de nueve años no es fácil irse del Villarreal, pero me han dado muchas facilidades desde que he llegado aquí. Me han dado toda la facilidad posible para que esté cómodo aquí, y muy agradecido a la afición por todos los mensajes que he recibido".

Sergio Lozano se define como un jugador con "mucho carácter, buena salida de balón, y me amoldo a donde sea. Solo por trabajar y ganarme un puesto estoy a disposición de donde quiera el míster", comenta. Ser una de las jóvenes promesas de la cantera del Villarreal es un peso importante, pero asegura que no se le va a subir a la cabeza ni va a tener más presión por ello: "Soy un chico muy normal, no se me va a subir nada. Desde el primer día he intentado ser como soy, natural."