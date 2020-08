Un problema en los despachos

Desde que se declaró el final de la Segunda B por el avance del coronavirus en España, el Real Murcia se puso a la obra y empezó el trabajo de confección de plantilla antes que el resto de sus competidores. Desde la dirección deportiva, Julio Algar se adelantó al mercado de jugadores para sacar ventajas y poder firmar jugadores que quizá no habrían venido si se hubiera esperado el tiempo habitual. De hecho, el primer fichaje del Real Murcia se anunció el 11 de junio con la incorporación de Júnior.

Esa anticipación puede ser clave en un mercado voraz que estamos viendo por las ganas que tienen todos los clubes de conseguir la clasificación a la Segunda B Pro. Sin embargo, lo que no esperaba Algar es que esta estrategia le juegue en contra en este momento del mercado, ya que el Real Murcia, ahora mismo, tiene ocupadas todas las fichas sénior de la plantilla. Según el artículo 121.2 del Reglamento de la RFEF, se apunta que los clubes solamente pueden tener 16 jugadores mayores de 23 años y seis fichajes sub-23. Con la renovación de Chumbi, que se hará oficial en los próximos días, y la reciente incorporación de Pablo Haro, el club grana tendría 16 fichas sénior, por lo que en estos momentos, por lo que el cupo de jugadores mayores de 23 años, está cubierto. Aún quedan incorporaciones por hacer en el club murcianista, por lo que todo hace pensar que al menos uno de los jugadores con ficha en el primer equipo tiene su futuro comprometido. Todo hace pensar que uno de los dos porteros, o Tanis o Lejárraga, en la que se tienen dos fichas sénior gastadas, abandonen la disciplina del Real Murcia para hacer llegar a un portero que no ocupe esa condición. La otra opción, por la feroz competencia que hay en la delantera, puede ser la salida de Álex Melgar en calidad de cedido. El ariete no ha contado con muchos minutos para Adrián Hernández y tiene por delante a Curto, Chumbi y Toril. Además, si las lesiones se ceban con el primer equipo, siempre tienen la opción de Silvente, que hará dinámica con la primera plantilla.

Aparte de las mencionadas fichas en la portería de Tanis y Lejárraga, las otras fichas sénior las ocupan Edu Luna, Antonio López, Iván Perez, Armando, Víctor Curto, Chumbi, Toril, Álex Melgar, Pedrosa, Pablo Haro, David Segura, Antonio Navas, Júnior y Escribano. Este último, tiene las horas contadas en el Real Murcia y se le está buscando salida, por lo que daría un poco de margen en el tema de las fichas. Las fichas sub-23 las ocupan Juanma, Josema, Meseguer, Silvente y Youness.

El posible trueque entre Armando y Yeray no supondría ningún cambio en este aspecto, pues los dos ocupan ficha sénior. Es decir, una por otra. Aunque, todavía hay que esperar el desenlace de la historia, ya que sí que hay contactos pero las negociaciones no están ni mucho menos avanzadas. Si se termina haciendo el intercambio, el Real Murcia perdería así a su capitán, que llegó en la temporada 14/15 después del destierro de la LFP al Murcia. Un jugador con mucha historia en la que ha sido cuestionado en varios periodos durante su estancia en la capital de la Región. Este movimiento puede ser el definitivo y recalaría así en el Hércules de Alicante, club actual de Yeray. Habrá que esperar todavía para conocer si el cambio se termina efectuando, pues aunque hay buena predisposición por parte de los dos clubes, no hay nada hecho aún.

El Real Murcia, debe sumar más incorporaciones pero de momento, para entrar tienen que salir. Una de las incorporaciones que tendría apalabradas el conjunto murciano es el de Abenza, mediocentro del Almería. Está a la espera de que se resuelvan las salidas de Escribano y la de una de los dos porteros o Melgar.

Casi siempre es cierto el refrán que dice que es mejor prevenir que curar, y así lo hizo la dirección anticipándose al mercado. Pero no es menos cierto que hay otro tambien aplicable a esta situación que dice que las prisas no son buenas consejeras.