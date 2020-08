«Eva Navarro está en una situación de indefensión total pese a ser una jugadora con la carta de libertad». Así califica la situación que está viviendo la futbolista de Yecla la directora general del sindicato Futbolistas ON, Tamara Ramos, el único que ha dado un paso adelante para defender a las jóvenes que se vieron inmersas en esa lista de compensación del anterior convenio colectivo. Pero en el caso de la murciana, los problemas no han acabado en esos 500.000 euros que pedía el Levante por su traspaso.

Ahora se ha sumado la negativa del club valenciano a asistir sanitariamente a la jugadora por una lesión en el hombro por no renovar su contrato: «La jugadora se lesionó en plena vigencia del contrato con el Levante y en un entrenamiento con su club. Es inimaginable que en otro ámbito laboral, alguien sufra un accidente y su empresa no le cubra la asistencia médica si no prolonga su contrato, pero el fútbol tiene aún estas anomalías».

Tamara Ramos también considera que la jugadora, después de la sentencia del pasado 18 de julio de la Audiencia Nacional, es totalmente libre para firmar por cualquiera de los clubes que no están vinculados a ese convenio –Barcelona, Real Madrid y Athletic de Bilbao–. Pero no solo esa decisión de los tribunales favorece los intereses de Eva Navarro, ya que Ramos puntualiza «que se ha firmado un nuevo convenio con fecha 31 de julio donde no hay ni lista de compensación, es totalmente nuevo.

El problema son los clubes y el Levante no quiere perder esos 500.000 euros que pedía y que no le han pertenecido en ningún momento. Aquí la única perjudicada es la jugadora», a la que Ramos afirma que «habría que ponerle un monumento por el aguante y la madurez que está demostrando, que es digna de elogio. Ella ya no puede hacer nada más y ahora la pelota está en el tejado de los clubes».

Pese a que todo está a favor de la jugadora, el Real Madrid, el club que la pretende, aún no le ha firmado el contrato: «Le está pasando lo mismo a Damaris con el Barça. Como el comienzo de la liga está en el aire, todo se está tambaleando. Toda esta inestabilidad no ayuda para nada. El Levante, por ejemplo, tiene hasta 25 días antes del inicio de la liga para renovar a Eva, pero como no sabemos la fecha de inicio, todo está en el aire», termina diciendo Ramos.