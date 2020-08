Crisis entre las peñas y el FC Cartagena por el fichaje de Isaac Jové

El fichaje del cartagenero Isaac Jové como entrenador ayudante de Pepe Aguilar en el Cartagena B ha desatado una crisis entre los aficionados y el club albinegro. Los peñistas no ven con buenos ojos su incorporación por unas declaraciones que realizó hace diez años cuando era jugador del Real Murcia. De hecho, la Federación de Peñas ha llegado a pedir a Paco Belmonte, presidente de la entidad, que dé marcha atrás porque considera un error su fichaje, invitando al club a que Isaac Jové no sea el técnico ayudante del segundo equipo.





Jové,, en su derecho a ejercer la libertad de expresión, dijo en 2012 en una entrevista que publicó La Opinión que "la afición del Murcia es bastante más respetuosa que la del Cartagena" y admitió sentirse murcianista. En esa entrevista recordaba que en el estadio Cartagonova cantaron "a Segunda B cuando iban perdiendo por 0-4 con el Albacete y con nosotros descendidos en Girona o a punto de descender por aquel penalti. Se acordaron de nosotros en un momento que no estábamos ni presentes". Esas declaraciones no sentaron bien en su día a la afición cartagenerista, que ahora incluso ha mostrado su malestar con el club a través de un comunicado de la Federación de Peñas, donde dice que "no podemos permanecer inmunes ante las peticiones de nuestros peñistas y peñas y manifestamos nuestro malestar por el fichaje como segundo entrenador del filial de Isaac Jové".se realizaban unas declaraciones del todo inasumibles por el conjunto de la afición cartagenerista". Seguidamente, la FPFCCT afirma que "entendemos que nuestro papel no es entrar a valorar la política de fichajes del club, pero sí defender el escudo que nos representa. 'El escudo se respeta'. Y tenemos claro que con la filosofía actual del club y en cuanto a valores para con la cantera, alguien que no es capaz de respetar a la afición rival con unas declaraciones despectivas en el fondo y en la forma, no puede formar parte de nuestros club y menos trabajar con la cantera. Es por eso que manifestamos públicamente nuestro malestar y confiamos en que la gestión de los gestores de nuestro club no puede quedar manchada por no corregir lo que consideramos un error".