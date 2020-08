Simón Moreno: "Vengo con ganas de darlo todo"

El nuevo jugador del FC Cartagena ya ha sido presentado. Simón Moreno ha comparecido hoy ante los medios de comunicación en el espacio del FCC Business, acompañado del Manolo Sánchez Breis, mano derecha de Paco Belmonte y director general del área deportiva. Además, hoy mismo ha empezado a entrenar con sus compañeros en una nueva sesión de entrenamientos en este retorno al trabajo que está teniendo el FC Cartagena.

Breis ha destacado que es un futbolista que llevan deseando firmar desde hace mucho tiempo, pero no se han dado las circunstancias para que formara parte del equipo albinegro. Ahora, por fin, se ha hecho posible: "Es un jugador que nos hubiera gustado firmar hace muchísimo tiempo, no pudo ser por diferentes circunstancias. Gracias a nuestro ascenso y por las desgracias que él ha tenido esta temporada se ha vuelto a dar la situación, estamos encantados de que esté aquí. Estoy convencido de que será uno de los futbolistas que suenen fuerte este año en Segunda División." Simón tuvo problemas a principios de temporada. Iba a salir cedido al Almería, pero Turki Al-Seikh revocó la cesión, con el Málaga tampoco pudo prosperar esa cesión por los problemas económicos del club, finalmente se rompieron las negociaciones. El director general confía en que este año Simón va a ser un jugador diferencial y "demostrará el futbolista que lleva dentro".

Simón Moreno ha dedicado sus primeras palabras como jugador cartagenerista a agradecer a los que han hecho posible su incorporación. Manifiesta que con el poco tiempo que lleva aquí, está contento y el equipo le ha recibido muy bien. Es una de las últimas incorporaciones y no duda en elogiar a los que serán sus nuevos compañeros: "El equipo es un grupo muy humano, tienen mucha ambición para afrontar este nuevo reto. Los jugadores y el cuerpo técnico me han tratado muy bien". También ha podido hablar con Borja Jiménez, y asegura que el trato que ha tenido con él ha sido muy bueno. El futbolista ha estado entrenando este último mes y medio con el Villarreal, ya está totalmente recuperado y apto para jugar.

El último año ha sido duro para Simón: "El año pasado tuve la desgracia de pasar por dos clubes y romperme el cruzado. Esta última temporada ha sido frustrante. Pude jugar seis partidos con el Villarreal B, pero me lesioné. He aprendido muchísimo de esta temporada en lo personal. Valoras más las cosas y te das cuenta de que después del fútbol hay vida. No obstante, segura que viene dispuesto a darlo todo: "Vengo con muchas ganas, ambición y ganas de afrontar este reto ilusionante. Vengo con ganas de darlo todo".

Uno de los responsables de su llegada al Cartagena ha sido Manu Viana. Manu y Simón fueron compañeros en el Villarreal B en la temporada 15/16, y asegura que él le ha hablado muy bien del Cartagena: "Al primero que le pregunto es a Manu Viana. Me dijo solo cosas buenas tanto del club como de la afición y de la ciudad". Además, afirma que ha sido fácil entenderse con el Cartagena pues "se ha hecho en tres o cuatro días la operación", asegura.

Manolo Sánchez Breis también ha tenido tiempo para hablar de los movimientos que está haciendo el Cartagena en el apartado deportivo. Asegura que ya ha hablado con aquellos futbolistas que, en principio, no cuentan para el club la próxima temporada: "Cada uno con los que hemos tenido la oportunidad de hablar les hemos expuesto cuál es su situación, nuestra idea, nuestro pensamiento, y ellos nos han trasladado el suyo. En los próximos días habrá novedades." Avisa de que será "un verano largo" en este aspecto, en cuanto a las entradas y sobre todo a las salidas. Están "muy agradecidos" a todos los futbolistas que defendieron la camiseta del Cartagena el año pasado "porque nos han traído hasta donde estamos, al fútbol profesional", remarca, pero asegura que todos los veranos se dan este tipo de situaciones. Son decisiones "dolorosas", dice, pero serán con intención de buscar lo mejor para el club.

El director general también ha comentado cómo avanzan las negociaciones por Álex Martín y William, dos de las sensaciones de la campaña anterior: "Álex Martín está mucho más próximo a realizarse que William, son jugadores que desde el principio hemos reconocido que nos gustarían que continuaran con nosotros esta temporada. Son negociaciones diferentes, la de Álex está mucho más próxima para producirse que la de William." No obstante, remarca que no quiere decir que no se vaya a producir el fichaje del extremo brasileño. Esto es el fútbol y todo tiene sus tiempos.