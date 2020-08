Javi Moreno: "La afición puede estar tranquila porque me quedo en el UCAM"

«Me voy a quedar esta temporada en el UCAM Murcia. La afición puede estar tranquila». Así de tajante se mostró ayer el extremo Javi Moreno para zanajar los rumores que apuntaban a una posible salida en las próximas semanas del club universitario. El futbolista de 23 años de edad, que el curso pasado jugó 19 partidos, realizó estas declaraciones durante la entrega del premio Jugador Versus de la temporada 2019-2020, que recibió de manos de Juan José López, director de Versus Apuestas, un galardón otorgado por votación popular.

El extremo almeriense declaró que «la afición es la que decide, yo solo intento aprovechar al máximo los minutos que me da el entrenador en el campo. Yo era un jugador sub23, pero sabía dónde venía. Este club cuenta con jugadores experimentados y de mucha calidad. Con ellos he podido cambiar el chip y me han ayudado a ser mejor futbolista», afirma un futbolista que tiene la intención de seguir creciendo, ahora a las órdenes de José María Salmerón: «Si trabajas bien, te ganarás la confianza del entrenador. Hemos hablado de fútbol en estos primeros días de pretemporada con Salmerón. Y sobre todo me ha dicho que siga en esa línea de trabajo y que no me reserve nada en el campo», apuntó.

Además, el extremo señalo que «este equipo siempre quiere estar arriba. Ese es nuestro objetivo para poder estar el año que viene en la Liga Pro, como mínimo. Y personalmente quiero sumar más minutos y ser importante dentro del equipo. Soy exigente y nunca me voy a conformar con lo conseguido en otras temporada».